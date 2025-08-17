Astro de 'Superman', ator Terence Stamp morre aos 87 anos

Astro do início da franquia 'Superman', ator inglês Terence Stamp morre aos 87 anos / Crédito: Valery HACHE / AFP

O ator britânico Terence Stamp morreu neste domingo, 17, aos 87 anos. A informação foi divulgada por sua família à agência Reuters.

Terence Stamp se consagrou em Londres durante os anos 1960, e ficou conhecido por interpretar o General Zod nos filmes “Superman” (1978) e “Superman II” (1980).



Ele também atuou em filmes como "Teorema" (1968), de Pier Paolo Pasolini, e "Uma Estação no Inferno" (1971), até "Priscilla, a Rainha do Deserto" (1994), no qual interpretou uma mulher transgênero.

“Ele deixa uma obra extraordinária, tanto como ator quanto como escritor, que continuará a emocionar e inspirar pessoas por muitos anos. (...) Pedimos privacidade neste momento de tristeza”, afirmou a família em nota.

Conheça a história de Terence Stamp Nascido no East End de Londres em 1938, o astro do cinema sobreviveu aos bombardeios sobre Londres durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

