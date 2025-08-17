Astro de 'Superman', ator Terence Stamp morre aos 87 anos

Astro de 'Superman', ator Terence Stamp morre aos 87 anosAtor Terence Stamp interpretou General Zod nos dois primeiros filmes da franquia "Superman"
O ator britânico Terence Stamp morreu neste domingo, 17, aos 87 anos. A informação foi divulgada por sua família à agência Reuters.
Terence Stamp se consagrou em Londres durante os anos 1960, e ficou conhecido por interpretar o General Zod nos filmes “Superman” (1978) e “Superman II” (1980).
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Ele também atuou em filmes como “Teorema” (1968), de Pier Paolo Pasolini, e “Uma Estação no Inferno” (1971), até “Priscilla, a Rainha do Deserto” (1994), no qual interpretou uma mulher transgênero.
“Ele deixa uma obra extraordinária, tanto como ator quanto como escritor, que continuará a emocionar e inspirar pessoas por muitos anos. (...) Pedimos privacidade neste momento de tristeza”, afirmou a família em nota.
Leia Também | Gramado: Denise Weinberg e Rodrigo Santoro encantam abertura do festival
Conheça a história de Terence Stamp
Nascido no East End de Londres em 1938, o astro do cinema sobreviveu aos bombardeios sobre Londres durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Filho de um operador de rebocador, Stamp deixou a escola para trabalhar com publicidade, antes de conseguir uma bolsa para estudar teatro.
Na década de 1970, Stamp se afastou por um período do cinema, indo estudar ioga na Índia. No entanto, em 1978, ele voltou a atuar, interpretando seu personagem mais famoso, o General Zod, nos dois primeiros filmes da franquia Superman. (com agências)
Leia também | Prime, Netflix e Disney+: veja lançamentos da semana no streaming