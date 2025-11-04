Morre Augusto Bonequeiro, mestre da cultura do Ceará

Augusto César Barreto de Oliveira, o Augusto Bonequeiro , morreu aos 74 anos. Convivendo com o diagnóstico de Parkinson desde 2013, seu estado de saúde se agravou após a pandemia de Covid-19.

Natural de Pernambuco, ele construiu mais de 40 anos de carreira como humorista e ventríloquo e é precursor do teatro de bonecos no Ceará. Em 2022, ele se consagrou como Mestre da Cultura pela Secretaria de Cultura do Ceará (Secult-CE).

FORTALEZA, CE, BRASIL, 23.04.2021: Pauta Remota V&A - Dia Mundial do Teatro de Bonecos com o Personagem Augusto Bonequeiro. (Foto: Thais Mesquita/OPOVO) Crédito: Thais Mesquita

Tido como referência na cena do humor e do teatro de bonecos, o bonequeiro recebeu um show beneficente em setembro de 2024, organizado pelo amigo e também humorista Lailtinho Brega, na Arena do Humor.



O legado de Augusto Bonequeiro

Aliando o teatro de bonecos popular ao humor, Augusto Bonequeiro fundou o Grupo Folguedo e o trouxe para Fortaleza quando ainda não havia grupos de teatro de bonecos contemporâneos na Cidade. O coletivo existiu por 12 anos e somou mais de 20 espetáculos, com quase 3.000 apresentações pelo Ceará e participações em festivais.