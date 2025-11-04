Morre Augusto Bonequeiro, mestre da cultura do Ceará

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mestre da cultura popular do Ceará, Augusto Bonequeiro morre aos 74 anos
Atualizado às Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Augusto César Barreto de Oliveira, o Augusto Bonequeiro, morreu aos 74 anos. Convivendo com o diagnóstico de Parkinson desde 2013, seu estado de saúde se agravou após a pandemia de Covid-19. 

LEIA TAMBÉM | Aos 70 anos, Augusto Bonequeiro mantém viva a arte de "botar boneco"

Natural de Pernambuco, ele construiu mais de 40 anos de carreira como humorista e ventríloquo e é precursor do teatro de bonecos no Ceará. Em 2022, ele se consagrou como Mestre da Cultura pela Secretaria de Cultura do Ceará (Secult-CE).

Tido como referência na cena do humor e do teatro de bonecos, o bonequeiro recebeu um show beneficente em setembro de 2024, organizado pelo amigo e também humorista Lailtinho Brega, na Arena do Humor.

O legado de Augusto Bonequeiro

Aliando o teatro de bonecos popular ao humor, Augusto Bonequeiro fundou o Grupo Folguedo e o trouxe para Fortaleza quando ainda não havia grupos de teatro de bonecos contemporâneos na Cidade. O coletivo existiu por 12 anos e somou mais de 20 espetáculos, com quase 3.000 apresentações pelo Ceará e participações em festivais.

Além das contribuições artísticas, Augusto teve papel importante na mobilização da cena do teatro de bonecos, com a criação do Núcleo Cearense da Assiciação Brasileira de Teatro de Bonecos, estreitando as relações com os órgãos públicos do estado.

Ele chegou a ser presidente e vice-presidente do núcleo, além de também ter atuado como professor de mamulengo. Junto de Zilda Torres, sua ex-companheira, ele fundou a Casa de Bonecos, uma escola de teatro que formava novos artistas na linguagem. 

Após o diagnóstico de Parkinson, Augusto Bonequeiro continuou se apresentando. Quando sua fala passou a ser prejudicada pela doença, com bom humor, ele transferia a culpa ao Fuleragem, seu boneco mais famoso. Internado nos últimos tempos, ele pausou a carreira. 

Além do boneco Fuleragem, Augusto Bonequeiro tinha mais de 300 bonecos aos quais dava vida nos palcos. Entre eles, estão Encrenca, Filó, Cassimiro, Salomão Chibata e outros personagens que marcaram sua carreira.

