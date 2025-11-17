Músico Jards Macalé morre aos 82 anos

“Jards Macalé nos deixou hoje. Chegou a acordar de uma cirurgia cantando ‘Meu nome é Gal’, com toda a energia e bom humor que sempre teve. ‘Cante, cante, cante!’, é assim que sempre lembraremos do nosso mestre, professor e farol de liberdade”, compartilhou a postagem.

O cantor e compositor Jards Macalé morreu nesta segunda-feira, 17, aos 82 anos de idade, em decorrência de uma parada cardíaca. A informação foi confirmada pela equipe do artista fluminense em publicação do Instagram .

Conforme o G1, Jards estava internado em um hospital na capital carioca devido a um enfisema pulmonar. Hoje, o músico teve uma parada cardíaca e não sobreviveu.

Nascido em 3 de março de 1943, no Rio de Janeiro, Jards Macalé iniciou sua trajetória artística na década de 1960 ao se apresentar em casas de shows da região, chegando a ter suas composições gravadas por nomes de destaque na música nacional, como Gal Costa e Maria Bethânia.

Seu primeiro disco, “Jards Macalé”, lançado em 1972, traz entre as faixas os sucessos “Mal secreto”, “Movimento dos barcos” e “Farinha do desprezo”. No decorrer da carreira, lançou inúmeros álbuns, como “Aprender a nadar” (1974), “Contrastes” (1977), “O que faço é música” (1999), “Macao” (2008), “Besta fera” (2019) e “Coração Bifurcado” (2023).

A última passagem de Jards Macalé em Fortaleza foi no ano de 2019, quando se apresentou durante a programação do Palco Vida & Arte, realizado no Anfiteatro do Parque do Cocó. Ao O POVO, o músico declarou: “Sou reconhecido pelo que eu sempre fui: músico”.