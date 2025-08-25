Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morre Rogério Meanda, guitarrista da banda Blitz, aos 61 anos

Guitarrista da banda Blitz e um dos compositores da música "O nosso amor a gente inventa", Rogério Meanda morre aos 61 anos de idade
Morreu nesta segunda-feira, 25, o músico e guitarrista Rogério Meanda, aos 61 anos de idade. A informação foi confirmada pela Blitz, banda da qual Meanda era integrante desde 2005, em publicação nas redes sociais.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso irmão e guitarrista Rogério Meanda. [Ele] foi parte essencial da história da Blitz e da vida de todos nós”, compartilhou o grupo de rock na legenda.

Guitarrista e compositor, Meanda contribuiu para diversas canções de artistas brasileiros, além da própria banda. Como instrumentista, seu nome é creditado em álbuns de Roberto Carlos, Lenine, Gal Costa, Bebeto Alves e Cazuza.

Amigo de longa data de Cazuza (1958-1990), Rogério Meanda compartilha as composições de diversas músicas do artista, como “Só Se For A Dois”, “Vai à Luta”, “Completamente Blue”, “Oriental II”, “Medieval II” e “Lobo Mau Da Ucrânia”.

Composição da dupla ao lado do pianista João Rebouças, “O Nosso Amor a Gente Inventa” foi a música dada de presente por Cazuza a Meanda, após o guitarrista “sofrer pelo fim de um relacionamento”.

“Caju sempre esteve ao lado de seus amigos, com muita poesia, independente do momento”, recordou o perfil de Cazuza no Instagram em postagem de novembro de 2024.

Até o momento, não foi divulgada a causa da morte de Rogério Meanda. Ao O Globo, Evandro Mesquita, vocalista da banda Blitz, relembrou que o músico estava “mais calado” nas últimas apresentações.

“Inacreditável. Grande músico, uma perda gigantesca. Sentia ele mais calado nos últimos shows. Reservado e mais difícil de acessá-lo. Estou e estamos todos sem chão e com uma tristeza imensa. Que ele siga na luz e seja recebido por bons espíritos que guiem e confortem sua alma”, compartilhou Evandro Mesquita.

