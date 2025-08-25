Morre Rogério Meanda, guitarrista da banda Blitz, aos 61 anos

Morre Rogério Meanda, guitarrista da banda Blitz, aos 61 anosGuitarrista da banda Blitz e um dos compositores da música "O nosso amor a gente inventa", Rogério Meanda morre aos 61 anos de idade
Morreu nesta segunda-feira, 25, o músico e guitarrista Rogério Meanda, aos 61 anos de idade. A informação foi confirmada pela Blitz, banda da qual Meanda era integrante desde 2005, em publicação nas redes sociais.
“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso irmão e guitarrista Rogério Meanda. [Ele] foi parte essencial da história da Blitz e da vida de todos nós”, compartilhou o grupo de rock na legenda.
Guitarrista e compositor, Meanda contribuiu para diversas canções de artistas brasileiros, além da própria banda. Como instrumentista, seu nome é creditado em álbuns de Roberto Carlos, Lenine, Gal Costa, Bebeto Alves e Cazuza.
Amigo de longa data de Cazuza (1958-1990), Rogério Meanda compartilha as composições de diversas músicas do artista, como “Só Se For A Dois”, “Vai à Luta”, “Completamente Blue”, “Oriental II”, “Medieval II” e “Lobo Mau Da Ucrânia”.
Composição da dupla ao lado do pianista João Rebouças, “O Nosso Amor a Gente Inventa” foi a música dada de presente por Cazuza a Meanda, após o guitarrista “sofrer pelo fim de um relacionamento”.
“Caju sempre esteve ao lado de seus amigos, com muita poesia, independente do momento”, recordou o perfil de Cazuza no Instagram em postagem de novembro de 2024.
Até o momento, não foi divulgada a causa da morte de Rogério Meanda. Ao O Globo, Evandro Mesquita, vocalista da banda Blitz, relembrou que o músico estava “mais calado” nas últimas apresentações.
"Inacreditável. Grande músico, uma perda gigantesca. Sentia ele mais calado nos últimos shows. Reservado e mais difícil de acessá-lo. Estou e estamos todos sem chão e com uma tristeza imensa. Que ele siga na luz e seja recebido por bons espíritos que guiem e confortem sua alma", compartilhou Evandro Mesquita.