Morre Rogério Meanda, guitarrista da banda Blitz, aos 61 anos

Guitarrista da banda Blitz, músico Rogério Meanda morre aos 61 anos de idade / Crédito: Gabriel Bernardo/Divulgação

Morreu nesta segunda-feira, 25, o músico e guitarrista Rogério Meanda, aos 61 anos de idade. A informação foi confirmada pela Blitz, banda da qual Meanda era integrante desde 2005, em publicação nas redes sociais. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso irmão e guitarrista Rogério Meanda. [Ele] foi parte essencial da história da Blitz e da vida de todos nós”, compartilhou o grupo de rock na legenda.

Guitarrista e compositor, Meanda contribuiu para diversas canções de artistas brasileiros, além da própria banda. Como instrumentista, seu nome é creditado em álbuns de Roberto Carlos, Lenine, Gal Costa, Bebeto Alves e Cazuza. Amigo de longa data de Cazuza (1958-1990), Rogério Meanda compartilha as composições de diversas músicas do artista, como “Só Se For A Dois”, “Vai à Luta”, “Completamente Blue”, “Oriental II”, “Medieval II” e “Lobo Mau Da Ucrânia”. Composição da dupla ao lado do pianista João Rebouças, “O Nosso Amor a Gente Inventa” foi a música dada de presente por Cazuza a Meanda, após o guitarrista “sofrer pelo fim de um relacionamento”. “Caju sempre esteve ao lado de seus amigos, com muita poesia, independente do momento”, recordou o perfil de Cazuza no Instagram em postagem de novembro de 2024.