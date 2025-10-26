Morre June Lockhart, de 'Lassie' e 'Perdidos no espaço', aos 100 anos

Uma cerimônia privada será realizada pela família em homenagem a June Lockhart, segundo a revista Variety / Crédito: Gregory Pace e Michael Tran/FilmMagic

A atriz americana June Lockhart, que completou 100 anos em junho deste ano, morreu na última quinta-feira, 23. Ela era conhecida por seus papéis nas séries “Lassie” e “Perdidos no espaço”. Informação foi confirmada pela revista Variety. June faleceu de causas naturais em sua residência na cidade de Santa Mônica, na Califórnia (EUA).

Nas décadas de 1950 e 1960, teve diversas aparições em produções de TV e teatro. Neste período, interpretou duas mães nas séries “Lassie” e “Perdidos no espaço”, papéis que a estabeleceram como atriz. A carreira de June Lockhart abrangeu quase 90 anos. Ela foi uma das últimas atrizes da Era de Ouro de Hollywood ainda vivas. Seu último papel foi no remake de “Perdidos no espaço”, da Netflix, de 2021. Ela deu voz à organização espacial Alpha Control em um episódio.