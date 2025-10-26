Morre June Lockhart, de 'Lassie' e 'Perdidos no espaço', aos 100 anos

Morre June Lockhart, de 'Lassie' e 'Perdidos no espaço', aos 100 anosJune faleceu de causas naturais em sua casa na Califórnia na quinta, 23. Atriz tinha quase 90 anos de carreira, com papéis no cinema, na TV e no teatro
A atriz americana June Lockhart, que completou 100 anos em junho deste ano, morreu na última quinta-feira, 23. Ela era conhecida por seus papéis nas séries “Lassie” e “Perdidos no espaço”.
Informação foi confirmada pela revista Variety. June faleceu de causas naturais em sua residência na cidade de Santa Mônica, na Califórnia (EUA).
Uma cerimônia privada será realizada pela família em homenagem a June. Seus familiares pediram que convidados não levem flores e, em vez disso, façam doações a organizações que Lockhart apoiava em vida.
Morre June Lockhart: quem era a atriz?
June Kathleen Lockhart nasceu em 25 de junho de 1925 na capital de Nova York. Ela é filha do ator Gene Lockhart e da atriz Kathleen Lockhart.
June começou sua carreira aos 8 anos, interpretando Mimsey na peça “Peter Ibbetson”. Aos 13, estreou no cinema, no filme “Noite de Natal” (1938), em que participou ao lado dos pais.
Nas décadas de 1950 e 1960, teve diversas aparições em produções de TV e teatro. Neste período, interpretou duas mães nas séries “Lassie” e “Perdidos no espaço”, papéis que a estabeleceram como atriz.
A carreira de June Lockhart abrangeu quase 90 anos. Ela foi uma das últimas atrizes da Era de Ouro de Hollywood ainda vivas.
Seu último papel foi no remake de “Perdidos no espaço”, da Netflix, de 2021. Ela deu voz à organização espacial Alpha Control em um episódio.
Morre June Lockhart: vida pessoal e reconhecimento
O primeiro casamento de June foi com John F. Maloney, em 1951, com quem teve duas filhas, Anne Kathleen (também atriz) e June Elizabeth. O casal se divorciou em 1959. No mesmo ano, ela casou com o arquiteto John Lindsay; no ano seguinte, se divorciou e, desde então, não casou de novo.
Por seu papel na peça “For Love or Money”, da Broadway, June foi laureada com um prêmio Tony especial, em 1948. 60 anos depois, em 2008, ela doou o prêmio ao Smithsonian para integrar uma exposição permanente no Museu Nacional da História Americana, em Washington, capital dos EUA.
Além disso, June foi indicada duas vezes ao prêmio Emmy, da televisão. Uma das indicações foi resultado de sua atuação em “Lassie”.
A atriz recebeu duas estrelas da Calçada da Fama de Hollywood em 1960, uma por seus papéis no cinema e outra por seus papéis na TV.
Em 2013, ela foi premiada pela NASA com uma medalha por inspirar o público sobre a exploração espacial, devido à sua participação em “Perdidos no espaço”.