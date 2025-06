Devin Harjes, ator de 'Gotham' e 'Demolidor', morre aos 41 anos

Devin Harjes deu vida ao personagem Jack Dempsey, um boxeador na série da HBO "Boardwalk Empire", e ao jovem Pete Baylor na terceira temporada de "Manifest". Além disso, em "Demolidor", ele fez o enfermeiro Oscar, da prisão Rikers / Crédito: Reprodução/ devinharjes.com

O ator Devin Harjes morreu aos 41 anos. A notícia foi divulgada no dia 27 de maio no site oficial do artista. O obituário não detalha a causa do falecimento. No site é possível conferir a trajetória da carreira e da vida do ator, conhecido principalmente por suas participações em séries como "Gotham" e "Demolidor".

Nota de falecimento No comunicado sobre o ocorrido, a equipe de Devin pede que os fãs realizem uma doação para a TKC Blessings em nome do ator. A organização sem fins lucrativos que arrecada fundos para fornecer bolsas de estudo para acampamentos e aulas, além de apoio educacional e emocional para crianças "Toda a renda será destinada a bolsas de estudo para crianças que buscam as artes — a verdadeira paixão de Devin", enfatiza a nota.

Devin Harjes: lembranças entre amigos e fãs O portal oficial também reservou um espaço aos fãs e amigos para que possam prestar homenagens ao artista através de mensagens e fotos. “Com grande tristeza… Sabemos que Devin é gentil e generoso. Seu amor por animais, especialmente Ivy, não tinha limites”, registrou uma pessoa conhecida do ator. Outro amigo do artista escreveu : “Sinceras condolências. Minhas sinceras condolências à família, amigos e colegas de Devin Harjes. Seu talento, paixão e dedicação brilharam em cada papel que assumiu, emocionando o público e inspirando aqueles ao seu redor”.