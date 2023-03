Novelas

"A Força do Querer" hoje: confira o resumo da novela desta terça, 12 de janeiro (12/01)

Novela das 9 da TV Globo foi exibida originalmente em 2017. A Força do Querer foi escrita por Gloria Perez, com direção artística de Rogério Gomes. Confira o resumo do capítulo de hoje, terça, 12 de janeiro (12/01)