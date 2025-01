Morre Keller Fornes, ator de ‘The Walking Dead’, aos 32 anos

Keller Fornes participou das séries "The Walking Dead" (2022) e "County Rescue" (2024)

O ator Keller Fornes morreu no dia 19 de dezembro de 2024, aos 32 anos de idade. A informação do falecimento do estadunidense foi confirmada na segunda-feira, 6, pela produtora Great American Media e anunciada nesta sexta-feira, 10, pela Variety.

Nascido em 22 de abril de 1992 na cidade de Lubbock, no Texas (EUA), Keller era boxeador amador e possuía formação em Belas Artes pela Universidade do Norte do Texas.