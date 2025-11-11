Morre João Chagas Leite, símbolo da música gaúcha, aos 80 anos

Morre João Chagas Leite, símbolo da música gaúcha, aos 80 anosO músico João Chagas Leite estava internado em um hospital no norte do Rio Grande do Sul, para o tratamento de um câncer colorretal
Morreu na manhã desta terça-feira, 11, o músico e compositor gaúcho João Chagas Leite. A informação foi confirmada por familiares e companheiros de banda do músico, através de uma postagem nas redes sociais.
"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de João Chagas Leite, ocorrido nesta data, 11 de novembro de 2025. Que Deus conforte o coração de todos", escreveu o perfil oficial do músico.
O artista estava internado no Hospital de Caridade, no município de Erechim, no Rio Grande do Sul.
De acordo com a família, João havia ido para o município para o tratamento de um câncer colorretal, com o qual lidava desde o diagnóstico em 2023.
Conhecido por grandes sucessos da música tradicional do Rio Grande do Sul, como "Desassossegos", em maio Leite havia anunciado a volta aos palcos.
Ele chegou a realizar um primeiro show após a cirurgia, em Chapecó, Santa Catarina, mas a piora no quadro de saúde o fez voltar à internação.
João era natural de Uruguaiana, município localizado na extremidade ocidental do Estado, junto à fronteira fluvial com a Argentina e o Uruguai.
A prefeitura da cidade informou que vai decretar luto oficial de três dias no município em razão do falecimento do cantor.
Saiba mais sobre João Chagas e a música nativista
Dono de um repertório de mais de 300 composições, João Chagas Leite é autor de grandes sucessos da música nativista.
O nativismo é um gênero musical que busca valorizar, preservar e reinterpretar as tradições, os valores e a identidade cultural do povo gaúcho.
O estilo se caracteriza pela forte ligação com o regionalismo sul-rio-grandense, especialmente com o ambiente rural, o pampa, o chimarrão e a figura de quem vive uma vida campeira.
Seguindo esse mote, João assinou sucessos como “Ave Sonora”, “Penas, Pampa e Querência” e “Por Quem Cantam os Cardeais”, além de ter sido vencedor de 13 primeiros lugares em festivais estaduais.
Ao longo da sua caminhada de mais de cinco décadas na música, João conviveu com uma deficiência motora na mão esquerda.
A condição o obrigou a executar o violão de forma invertida no início da carreira, até aprender a utilizar o dedal e conquistar o seu espaço.