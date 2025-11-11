Morre João Chagas Leite, símbolo da música gaúcha, aos 80 anos

O músico João Chagas Leite estava internado em um hospital no norte do Rio Grande do Sul, para o tratamento de um câncer colorretal / Crédito: Marcelo Oliveira/Reprodução

Morreu na manhã desta terça-feira, 11, o músico e compositor gaúcho João Chagas Leite. A informação foi confirmada por familiares e companheiros de banda do músico, através de uma postagem nas redes sociais. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de João Chagas Leite, ocorrido nesta data, 11 de novembro de 2025. Que Deus conforte o coração de todos", escreveu o perfil oficial do músico.

O artista estava internado no Hospital de Caridade, no município de Erechim, no Rio Grande do Sul. De acordo com a família, João havia ido para o município para o tratamento de um câncer colorretal, com o qual lidava desde o diagnóstico em 2023. Conhecido por grandes sucessos da música tradicional do Rio Grande do Sul, como "Desassossegos", em maio Leite havia anunciado a volta aos palcos. Ele chegou a realizar um primeiro show após a cirurgia, em Chapecó, Santa Catarina, mas a piora no quadro de saúde o fez voltar à internação.

João era natural de Uruguaiana, município localizado na extremidade ocidental do Estado, junto à fronteira fluvial com a Argentina e o Uruguai. A prefeitura da cidade informou que vai decretar luto oficial de três dias no município em razão do falecimento do cantor. Saiba mais sobre João Chagas e a música nativista Dono de um repertório de mais de 300 composições, João Chagas Leite é autor de grandes sucessos da música nativista.