Morre Paulo Sérgio de Almeida, diretor de cinema, aos 80 anos

Diretor de "Xuxa Popstar" e "Xuxa e os Duendes", cineasta fluminense Paulo Sérgio de Almeida morre aos 80 anos

Nascido em 28 de abril de 1945, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, o editor, diretor e estudioso do mercado audiovisual iniciou sua carreira no início da década de 1970, atuando como assistente de direção.

Morreu na quinta-feira, 14, o cineasta fluminense Paulo Sérgio de Almeida , aos 80 anos de idade. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais do diretor . Conforme Bernardo Siaines, artista e filho de Paulo Sérgio, ao G1, o cineasta morreu por complicações de um câncer de pulmão.

Na época, participou da produção de longas-metragens de renome do cinema nacional, como “Xica da Silva” (1976), “A Batalha dos Guararapes” (1978) e “Eu Te Amo” (1981). Enquanto diretor, foi responsável por “Beijo na Boca” (1982), “Banana Split” (1988) e “Inesquecível” (2007).

Sua trajetória também foi marcada com a direção de filmes para o público infantojuvenil, os quais tinham Xuxa no elenco: “Sonho de Verão” (1990), “Xuxa Popstar” (2000), “Xuxa e os Duendes” (2001) e “Xuxa e os Duendes 2 - No caminho das Fadas” (2002).

Longe das lentes, foi fundador da Filme B, empresa especializada em análise e números do cinema no Brasil, e autor de obras voltadas para a indústria cinematográfica.

“Seu trabalho abriu caminhos e inspirou novas formas de compreender o audiovisual brasileiro”, compartilhou a Agência Nacional do Cinema (Ancine) em nota de pesar.

