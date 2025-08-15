Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morre Paulo Sérgio de Almeida, diretor de cinema, aos 80 anos

Morre Paulo Sérgio de Almeida, diretor de cinema, aos 80 anos

Diretor de "Xuxa Popstar" e "Xuxa e os Duendes", cineasta fluminense Paulo Sérgio de Almeida morre aos 80 anos
Morreu na quinta-feira, 14, o cineasta fluminense Paulo Sérgio de Almeida, aos 80 anos de idade. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais do diretor. Conforme Bernardo Siaines, artista e filho de Paulo Sérgio, ao G1, o cineasta morreu por complicações de um câncer de pulmão.

Nascido em 28 de abril de 1945, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, o editor, diretor e estudioso do mercado audiovisual iniciou sua carreira no início da década de 1970, atuando como assistente de direção.

Na época, participou da produção de longas-metragens de renome do cinema nacional, como “Xica da Silva” (1976), “A Batalha dos Guararapes” (1978) e “Eu Te Amo” (1981). Enquanto diretor, foi responsável por “Beijo na Boca” (1982), “Banana Split” (1988) e “Inesquecível” (2007).

Sua trajetória também foi marcada com a direção de filmes para o público infantojuvenil, os quais tinham Xuxa no elenco: “Sonho de Verão” (1990), “Xuxa Popstar” (2000), “Xuxa e os Duendes” (2001) e “Xuxa e os Duendes 2 - No caminho das Fadas” (2002).

Longe das lentes, foi fundador da Filme B, empresa especializada em análise e números do cinema no Brasil, e autor de obras voltadas para a indústria cinematográfica.

“Seu trabalho abriu caminhos e inspirou novas formas de compreender o audiovisual brasileiro”, compartilhou a Agência Nacional do Cinema (Ancine) em nota de pesar.

