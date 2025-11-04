Diane Ladd, atriz de "Coração Selvagem", morre aos 89 anos

Diane Ladd, atriz de "Coração Selvagem", morre aos 89 anosA notícia da morte da atriz Diane Ladd foi divulgada em comunicado à revista "Hollywood Reporter"
Faleceu nesta segunda-feira, 3, a atriz Diane Ladd aos 89 anos, em Ojai, cidade da Califórnia, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela revista “Hollywood Reporter", em comunicado feito pela filha da artista, Laura Dern.
"Minha heroína e minha profunda dádiva de mãe morreu comigo a seu lado esta manhã em sua casa em Ojai, na Califórnia. Ela foi a maior filha, mãe, avó, atriz, artista, espírito empático que apenas sonhos poderiam ter criado. Fomos abençoados em tê-la. Ela voa com os anjos, agora" Afirmou Laura.
A artista americana concorreu três vezes ao Oscar como Melhor Atriz Coadjuvante. Diane foi reconhecida pela academia pelos seus papéis em “Alice Não Mora Mais Aqui” (1974), “Coração Selvagem” (1990) e “As Noites de Rose” (1991), porém não chegou a ganhar a estatueta.
Entre os últimos trabalhos de Ladd estão a série "Chesapeake Shores" e o filme "Isle of hope" (2022).