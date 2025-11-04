Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diane Ladd, atriz de "Coração Selvagem", morre aos 89 anos

A notícia da morte da atriz Diane Ladd foi divulgada em comunicado à revista "Hollywood Reporter"
Autor Taís Lustosa/ Especial para O POVO
Taís Lustosa/ Especial para O POVO Autor
Faleceu nesta segunda-feira, 3, a atriz Diane Ladd aos 89 anos, em Ojai, cidade da Califórnia, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela revista “Hollywood Reporter", em comunicado feito pela filha da artista, Laura Dern.

"Minha heroína e minha profunda dádiva de mãe morreu comigo a seu lado esta manhã em sua casa em Ojai, na Califórnia. Ela foi a maior filha, mãe, avó, atriz, artista, espírito empático que apenas sonhos poderiam ter criado. Fomos abençoados em tê-la. Ela voa com os anjos, agora" Afirmou Laura.

A artista americana concorreu três vezes ao Oscar como Melhor Atriz Coadjuvante. Diane foi reconhecida pela academia pelos seus papéis em “Alice Não Mora Mais Aqui” (1974), “Coração Selvagem” (1990) e “As Noites de Rose” (1991), porém não chegou a ganhar a estatueta.

Entre os últimos trabalhos de Ladd estão a série "Chesapeake Shores" e o filme "Isle of hope" (2022).

