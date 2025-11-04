Diane Ladd, atriz de "Coração Selvagem", morre aos 89 anos

A notícia da morte da atriz Diane Ladd foi divulgada em comunicado à revista "Hollywood Reporter"

Faleceu nesta segunda-feira, 3, a atriz Diane Ladd aos 89 anos, em Ojai, cidade da Califórnia, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela revista “Hollywood Reporter", em comunicado feito pela filha da artista, Laura Dern.

"Minha heroína e minha profunda dádiva de mãe morreu comigo a seu lado esta manhã em sua casa em Ojai, na Califórnia. Ela foi a maior filha, mãe, avó, atriz, artista, espírito empático que apenas sonhos poderiam ter criado. Fomos abençoados em tê-la. Ela voa com os anjos, agora" Afirmou Laura.