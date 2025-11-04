Morre Janne Ruth, professora de dança, aos 63 anos

Morre Janne Ruth, professora de dança, aos 63 anosBaiana radicada no Ceará, a coreógrafa, bailarina e assistente social Janne Ruth se dedicou por mais de cinco décadas à dança no Estado
A coreógrafa, bailarina e assistente social, Janne Ruth morreu aos 63 anos, nessa segunda-feira, 3. Segundo à nota de pesar publicada pela Escola de Dança Janne Ruth, ela passou por tratamento de câncer nos últimos meses e faleceu em decorrência da doença.
“Que Deus conforte familiares, amigos e toda a comunidade que ela tanto amava. Janne deixa seu legado, a dança do Ceará e do Brasil foi sua grande paixão toda a sua vida. Obrigada por tudo, Janne”, acrescenta o texto publicado nas redes sociais.
Reconhecida pelo trabalho como coreógrafa e bailarina, ela se dedicou mais de cinco décadas à dança. Entre suas principais iniciativas da arte para o Estado estão a criação do Festival Internacional de Dança de Fortaleza (Fendafor) e do Festival do Conselho Brasileiro da Dança (CBDD Fortaleza).
O legado de Janne Ruth
Baiana radicada no Ceará, Janne Ruth nasceu em Vitória da Conquista (BA), em 1962, e iniciou os seus primeiros passos na dança em 1966, aos quatro anos, em Salvador.
Um ano depois junto com a família migrou para Fortaleza devido o trabalho do pai. A chegada na capital cearense, aprofundou em sua formação em dança.
Na década 1970, ela estudou sob a orientação do professor e bailarino Hugo Bianchi e concluiu a formação em 1979. Entre os anos de 1975 e 1985, ela foi aluna e, depois, professora na Escola de Dança Dora Andrade.
Mas apenas em 1981 inaugurou a Escola de Dança Janne Ruth, que segue em funcionamento desde então. Oito anos depois atuou com uma das fundadoras do coletivo Grupos Permanentes de Dança do Ceará (Gepedance) e do Fórum Estadual de Dança do Ceará.
Entre seus feitos, Janne também foi responsável pela criação da Companhia de Dança Janne Ruth, em 1991, e o Grupo Bailarinos de Cristo Amor e Doações, tres anos depois.
De forma conjunta com a dança, Janne também desenvolveu projetos sociais voltado à crianças, jovens e adolescentes de comunidades da Capital. Propostas que a levaram à formação em Serviço Social em 1997.
