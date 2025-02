Atriz Michelle Trachtenberg, de 'Buffy' e 'Gossip Girl', morre aos 39 anos

Michelle Trachtenberg, atriz conhecida por seus papéis em séries como "Buffy, a Caça-Vampiros" e "Gossip Girl", foi encontrada morta nesta quarta-feira (26) em seu apartamento, segundo a imprensa americana. Ela tinha 39 anos.

Após receber uma chamada de emergência, a polícia foi até o apartamento da atriz em Manhattan, onde a encontrou inconsciente e sem resposta por volta das 8h locais (6h no horário de Brasília), segundo The New York Times.