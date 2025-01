Morre a cantora cearense Francy Castro, aos 53 anos

Com mais de 30 anos de carreira artística, Francy entrou no mundo da música por influência dos tios. Ela consolidou sua carreira musical com um repertório eclético e parcerias com outras personalidades musicais, como Paulo Régis, Felipe Mota, Geferson Portela e Davi Duarte.

A artista participou da última Virada Cultural do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), com apresentação no projeto Cardápio Musical, realizada no dia 13 de dezembro.