Parceiro musical de Raul Seixas, morre Edy Star aos 87 anos

Morreu na madrugada desta quinta-feira, 24, o músico e multiartista Edy Star, aos 87 anos. Ele estava internado em estado grave em um hospital de São Paulo após sofrer um acidente doméstico. A informação foi confirmada por Ricardo Santhiago, jornalista, biógrafo e amigo de Edy Star.

“Edy viveu como quis — com arte, coragem e liberdade — e sempre merecerá nosso aplauso. Agradecemos profundamente todas as manifestações de carinho, solidariedade e mobilização nos últimos dias. Em breve, informaremos os detalhes sobre o funeral”, escreveu em postagem compartilhada no perfil do cantor no Instagram.