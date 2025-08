Morre Maurício Silveira, ex-ator da Globo, aos 48 anos

As produções mais recentes de Maurício Silveira foram as peças "Eu Matei Nelson Rodrigues" e "Pasolini no Deserto da Alma" / Crédito: Reprodução/ Instagram @mauriciosilveiraoficial

A família de Maurício Silveira confirmou neste domingo, 3, a morte do ex-ator da Globo aos 48 anos. Internato no Hospital Lourenço Jorge, no Rio de Janeiro, Maurício Silveira estava em coma induzido após a retirada de um tumor cancerígeno no intestino. Ele veio a óbito no sábado, 2. O corpo do ator foi velado na manhã de domingo.