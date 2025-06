Bira Presidente, fundador do Fundo de Quintal, morre aos 88 anos

Sambista também foi criador do bloco Cacique de Ramos, um dos mais tradicionais do Carnaval carioca; Bira Presidente estava internado há uma semana

Bira estava internado desde a segunda-feira, 9, em um hospital particular da capital fluminense. Além do câncer, ele tinha complicações de saúde relacionadas ao Alzheimer .

Morreu na noite desse sábado, 14, o sambista Ubirajara Félix do Nascimento, conhecido como Bira Presidente . O músico faleceu aos 88 anos no Rio de Janeiro (RJ), em decorrência de um câncer de próstata.

Bira Presidente: uma autoridade na história do samba

Duas das maiores contribuições de Bira foram a fundação do bloco Cacique de Ramos, um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro, e do grupo Fundo de Quintal. Ele é considerado um dos nomes mais importantes do samba carioca.

O Fundo de Quintal despontou após ser convidado pela cantora Beth Carvalho para participar do disco "De Pé no Chão", de 1978. No conjunto, músicos como Jorge Aragão e Arlindo Cruz ganharam projeção, posteriormente seguindo carreiras solo, mas retornando em participações esporádicas com o grupo.

A influência do Fundo de Quintal atravessou décadas, popularizando o samba de roda, estilo precursor do pagode, por todo o País. O grupo continuava em atividade até a internação de Bira.