Atriz mirim Millena Brandão morre aos 11 anos

A atriz mirim Millena Brandão, 11, que participou da novela “A infância de Romeu e Julieta”, do SBT, e “Sintonia”, da Netflix, morreu nessa sexta-feira, 2, em São Paulo. A jovem teve morte encefálica e sofreu diversas paradas cardiorrespiratórias nos últimos dias.



Millena teve diagnóstico de tumor cerebral e estava internada desde o dia 29. Segundo o SBT, ela chegou a ser diagnosticada com dengue, mas após uma piora no quadro, os médicos realizaram outros exames e identificaram a presença de um tumor de cinco centímetros no cérebro.