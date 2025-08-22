Ex-guitarrista da banda Mastodon morre em acidente de moto

Durante a noite da última quinta-feira, 21, o músico americano Brent Hinds morreu em decorrência de um acidente de moto em Atlanta, na Georgia, Estados Unidos. Ex-guitarrista e cofundador da banda de heavy metal Mastodon , Hinds pilotava uma moto quando colidiu com um carro por volta das 23h35min.

Segundo informações da imprensa americana, o departamento de polícia local informou que ele estava andando de motocicleta pela cidade quando colidiu com uma SUV BMW que não teria dado passagem ao músico em um cruzamento.

No Instagram, o perfil oficial da banda Mastodon lamentou a ocorrência. “Estamos de coração partido, chocados e ainda tentando processar a perda dessa força criativa com quem compartilhamos tantos triunfos, marcos e a criação de músicas que tocaram os corações de tantas pessoas”, diz a legenda.

Morto aos 51 anos, a saída de Brent Hinds do grupo havia sido anunciada em março deste ano. O músico fez declarações negativas sobre os ex-companheiros de banda, sugerindo que a separação não teria sido amigável. Após um internauta comentar que sentiria falta de Hinds na formação, o músico respondeu que não sentiria falta de “estar em uma banda de merda com pessoas horríveis”.