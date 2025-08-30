Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morre Luis Fernando Verissimo, aos 88 anos

Escritor, cronista, jornalista, músico e torcedor apaixonado do Internacional, ícone da cultura brasileira não resiste a uma pneumonia
Ilustre torcedor do Internacional e, no Rio de Janeiro, com grande simpatia pelo Botafogo, o escritor gaúcho Luis Fernando Verissimo morreu neste sábado (30/8), aos 88 anos. Ele estava internado desde o dia 11/8, no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Mas não resistiu a uma pneumonia, que agravou seu quadro clínico — já comprometido pelo Parkinson e pelas sequelas de um AVC.

Natural de Porto Aegre, Verissimo nasceu em 26 de setembro de 1936. Era filho do também consagrado escritor Érico Verissimo (de O Tempo e o Vento, entre outras obras) e de Mafalda Halfen Volpe. Deixa três filhos: Fernanda, Mariana e Pedro, todos do casamento com Lucia Helena Massa.

Luis Fernando Veríssimo, um genial brasileiro

Dono de um humor refinado e ironia afiada, Luis Fernando Verissimo escreveu para revistas como “Veja” e “Playboy”, além de jornais como “Zero Hora”, “O Estado de S. Paulo” e “O Globo”. Também foi roteirista de programas humorísticos da TV Globo.

Publicou 80 livros de crônicas, contos e sátiras — muitos deles grandes sucessos de público e crítica. Sua obra mais popular, O Analista de Bagé, tornou-se peça de teatro e foi um fenômeno de vendas. Mas outros livros como Comédia da Vida Privada (que virou série de TV) e Ed Mort (teve versão no cinema), também são muito destacados. Além de ser considerado por muitos um dos maiores cronistas do Brasil, Verissimo ainda era tradutor e músico, exímio saxofonista. Curiosamente, apesar dos muitos pedidos, nunca tentou se candidatar à Academia Brasileira de Letras, onde certamente venceria qualquer candidato. Mas tinha um motivo. Afinal, repetiu a atitude de Érico Verissimo, que jamais tentou a candidatura.

Internacional no coração

Apaixonado por futebol, Verissimo era torcedor fervoroso do Internacional, que publicou em suas redes uma homenagem a um de seus mais ilustres torcedores.

“Marcou o imaginário do povo brasileiro”, postou o Colorado em suas redes sociais, citando a histórica crônica que o escritor publicou no jornal Zero Hora, no dia seguinte ao título mundial de 2006, conquistado sobre o Barcelona, e intitulada “Não acordem”.

Um resumo da crônica:

“Tudo tinha um sentido que você apenas não percebera, na falta do momento máximo. A vitória do Grêmio em Tóquio em 1983, os anos medíocres, o quase rebaixamento, as finais desperdiçadas, os vexames, as desilusões — tudo era prólogo para ontem.

E fiquei pensando que, quando for a nossa vez de novo, teremos certamente a torcida mais dedicada, fiel, convicta e feliz do Brasil. Porque será a torcida dos que resistiram. Aguente só mais um pouco. Meus respeitos.

Mas isto tudo também pode ser um sonho. Se for, por favor: não me acordem.”

