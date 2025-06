Sebastião Salgado ganha mostra póstuma que reflete mundo do trabalho

Primeira mostra lançada após a morte de Sebastião Salgado, jornada visual é um convite ao debate sobre as transformações do trabalho e o impacto da tecnologia e da inovação na construção de um futuro mais humano e sustentável / Crédito: Thelma Vidales/Firjan

O consumo acelerado e a evolução frenética da tecnologia global transformam as linhas de produção em uma velocidade que, por vezes, nos impede de refletir sobre como aquele produto chegou às nossas mãos. Mais que isso: quantos e quais trabalhadores precisaram se ocupar daquele objeto, artigo ou mercadoria ao longo da cadeia de produção? Um possível caminho para refletir sobre o presente e futuro do mundo do trabalho é olhar para o passado dele. E é isso que propõe “Trabalhadores”, primeira exposição póstuma de Sebastião Salgado, um dos mais importantes nomes da fotografia documental mundial da história, falecido aos 81 anos em Paris no último dia 23 de maio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Planejada antes da morte do fotojornalista, a mostra reúne uma série com 149 fotografias feitas entre 1986 e 1992 sobre diferentes formas e realidades de trabalhadores ao redor do mundo. Agora com ares de homenagem, “Trabalhadores” está em cartaz com entrada gratuita na Casa Firjan, no Rio de Janeiro, até setembro. “Fomos surpreendidos e ficamos profundamente entristecidos com a notícia da morte de Sebastião Salgado. Originalmente, nosso objetivo era celebrar a genialidade de Salgado em vida, mas agora essa exposição ganha um significado ainda mais profundo: uma homenagem a esse grande homem, profissional e ativista que deixou um legado incomparável para a arte e para a consciência social”, diz a Casa Firjan, em nota.

Fruto de um de seus principais projetos documentais, publicado em livro em 1993, “Trabalhadores” tem curadoria e design da viúva e parceira de trabalho, Lélia Wanick Salgado.