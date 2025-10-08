Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors, morre aos 69 anos

Histórico treinador do futebol argentino, Miguel Ángel Russo faleceu aos 69 anos / Crédito: Reprodução/Rosário Central

Histórico treinador argentino, Miguel Ángel Russo faleceu nesta quarta-feira, 8, aos 69 anos. O argentino, que lutava contra um câncer de próstata e estava afastado de suas atividades como comandante do Boca Juniors, não resistiu às complicações da doença. Ídolo do Boca Juniors, Russo foi o responsável por comandar a equipe que conquistou o último título da Copa Libertadores pelo Xeneize, em 2007. O técnico ainda dirigiu o clube entre as temporadas de 2020 e 2021 – período em que venceu a liga nacional do país. Neste ano, havia reassumido a equipe em maio.

Na Argentina, Russo trabalhou em diversas outras equipes além do Boca Juniors: Lanús, Estudiantes, Rosario Central, Vélez Sarsfield, San Lorenzo e Racing. Fora do país, também acumulou passagens pelo futebol colombiano, onde treinou o Millonarios, pelo futebol peruano, onde comandou o Alianza Lima, e pelo paraguaio, onde esteve no Cerro Porteño. Como jogador, Russo atuava como volante e fez toda a sua carreira vestindo a camisa do Estudiantes, clube pelo qual conquistou dois títulos nacionais em sequência, em 1982 e 1983. Em 1988, decidiu se aposentar dos gramados e tornar-se treinador de futebol. Seu primeiro clube à beira do campo foi o Lanús. Em nota, o Boca Juniors, em profunda tristeza, destacou que Miguel Ángel Russo “deixa uma marca inapagável” no clube e que sempre será “um exemplo de alegria, cordialidade e esforço”. Veja a nota completa: O Clube Atlético Boca Juniors comunica, com profunda tristeza, o falecimento de Miguel Ángel Russo.

