Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors, morre aos 69 anos

Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors, morre aos 69 anos

O treinador argentino lutava contra um câncer de próstata e não resistiu às complicações da doença. Pelo Boca Juniors, comandou o último título da Libertadores do clube, em 2007
Atualizado às Autor Mateus Moura
Autor
Mateus Moura Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Histórico treinador argentino, Miguel Ángel Russo faleceu nesta quarta-feira, 8, aos 69 anos. O argentino, que lutava contra um câncer de próstata e estava afastado de suas atividades como comandante do Boca Juniors, não resistiu às complicações da doença.

Ídolo do Boca Juniors, Russo foi o responsável por comandar a equipe que conquistou o último título da Copa Libertadores pelo Xeneize, em 2007. O técnico ainda dirigiu o clube entre as temporadas de 2020 e 2021 – período em que venceu a liga nacional do país. Neste ano, havia reassumido a equipe em maio.

Na Argentina, Russo trabalhou em diversas outras equipes além do Boca Juniors: Lanús, Estudiantes, Rosario Central, Vélez Sarsfield, San Lorenzo e Racing. Fora do país, também acumulou passagens pelo futebol colombiano, onde treinou o Millonarios, pelo futebol peruano, onde comandou o Alianza Lima, e pelo paraguaio, onde esteve no Cerro Porteño.

Como jogador, Russo atuava como volante e fez toda a sua carreira vestindo a camisa do Estudiantes, clube pelo qual conquistou dois títulos nacionais em sequência, em 1982 e 1983. Em 1988, decidiu se aposentar dos gramados e tornar-se treinador de futebol. Seu primeiro clube à beira do campo foi o Lanús.

Em nota, o Boca Juniors, em profunda tristeza, destacou que Miguel Ángel Russo “deixa uma marca inapagável” no clube e que sempre será “um exemplo de alegria, cordialidade e esforço”. Veja a nota completa:

O Clube Atlético Boca Juniors comunica, com profunda tristeza, o falecimento de Miguel Ángel Russo.

Miguel deixa uma marca inapagável em nossa instituição e será sempre um exemplo de alegria, cordialidade e esforço.

Acompanhamos sua família e seus entes queridos neste momento de dor. Até sempre, querido Miguel!

Russo chegou a vencer o câncer em 2017

Em 2017, quando treinava o Millonarios, da Colômbia, Russo foi diagnosticado com um câncer de próstata. O argentino teve sucesso no tratamento e se recuperou da doença, dando continuidade à carreira. Neste ano, porém, voltou a ter complicações de saúde, em um contexto semelhante ao enfrentado anteriormente.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar