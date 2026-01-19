Enquete Uol BBB 26: quem sai no 1° Paredão? Confira parcial

Enquete Uol BBB 26: quem sai no 1° Paredão? Confira parcialO primeiro paredão do BBB 26 já movimenta o público e as enquetes. Saiba quem lidera rejeição na enquete do Uol, como foi formada a berlinda e como funciona a votação oficial
A estreia do primeiro paredão do Big Brother Brasil (BBB) 2026 já colocou os ânimos à flor da pele dentro e fora da casa. A formação aconteceu na noite deste domingo, 18 de janeiro, e colocou Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena na disputa pela permanência no reality.
A eliminação será definida pelo público na terça-feira, 20, durante o programa ao vivo.
Enquanto a votação oficial acontece, a enquete do Uol funciona como um termômetro importante da opinião popular. Com mais de 130 mil votos registrados até as 11 horas de hoje, o levantamento já indica quem aparece mais ameaçada neste início de jogo.
Leia mais
A seguir, saiba o resultado parcial da enquete e como foi a formação do paredão
Resultado parcial da enquete Uol do BBB 26
De acordo com a enquete do Uol, que contabilizou 131.575 votos até o momento, Aline Campos lidera a rejeição do público. A participante soma 44,19% dos votos para sair, despontando como a principal candidata à eliminação neste primeiro Paredão.
Na sequência aparece Milena, com 28,15% da rejeição. Ana Paula Renault surge em terceiro lugar, com 27,66% dos votos na consulta popular.
Vale lembrar que a enquete não tem caráter oficial, mas costuma refletir tendências que podem se confirmar na votação definitiva.
Veja as porcentagens de cada uma na parcial da enquete Uol:
- Aline Campos – 44,19%
- Milena – 28,15%
- Ana Paula Renault – 27,66%
Leia mais
Como foi formado o primeiro Paredão do BBB 26
A formação da berlinda começou com a indicação direta do líder Alberto Cowboy, que escolheu Milena. Aline Campos já estava no paredão após ser indicada por Marcelo, que atendeu ao Big Fone na última quinta-feira, dia 15.
Na sequência, Aline teve direito ao contragolpe e puxou Ana Paula Renault para o Paredão. Em seguida, os brothers votaram no Confessionário, e Paulo Augusto foi o mais votado da casa.
No entanto, ele conseguiu se salvar na prova Bate e Volta, da qual Milena ficou de fora, consolidando o trio que disputa a preferência do público.
>> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp
BBB 26: quem votou em quem na casa?
A votação no Confessionário foi intensa e concentrada principalmente em Paulo Augusto. Entre os votos, Solange Couto, Ana Paula Renault, Breno, Aline Campos, Jonas, Sarah, Marcelo, Samira, Gabriela e Milena escolheram Paulo Augusto.
Outros participantes distribuíram votos entre Sol Veiga, Edílson, Juliano Floss, Maxiane, Jonas Sulzbach e Brígido, evidenciando divisões claras na casa logo na primeira semana.
Leia mais
Como votar no Paredão do BBB 26?
A votação oficial acontece por meio da conta Globo. Usuários já cadastrados podem acessar diretamente a página de votação com login e senha ou utilizando contas do Google ou Facebook. Para novos cadastros, é necessário confirmar o e-mail e validar o número de telefone. Em alguns casos, o sistema pode solicitar CPF para avançar no processo.
Menores de idade entre 8 e 16 anos também podem votar, desde que tenham autorização de um responsável legal. A medida segue as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), conforme orientação do Gshow.
BBB 26: entenda como funciona o sistema de votos
O resultado final do Paredão é definido por dois modelos de votação. O Voto da Torcida permite que o público vote quantas vezes quiser, enquanto o Voto Único autoriza apenas um voto por CPF. Cada modalidade tem peso de 50% no resultado final, equilibrando engajamento e decisão individual.
Leia mais
Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos.
Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs. Entraram também quatro participantes do Quarto Branco, após mais de 120 horas de resistência.
Veja quem está na casa do BBB 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany Andrade, 25, autônoma, de São João D'Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42, produtor cultural, Salvador (BA)
- Matheus Moreira, 25, bancário, Porto Alegre (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4