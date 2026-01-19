Enquete Uol BBB 26: quem sai no 1° Paredão? Confira parcial

No primeiro paredão do BBB 26 estão: Ana Paula, Milena e Aline Campos. / Crédito: Reprodução/Gshow

A estreia do primeiro paredão do Big Brother Brasil (BBB) 2026 já colocou os ânimos à flor da pele dentro e fora da casa. A formação aconteceu na noite deste domingo, 18 de janeiro, e colocou Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena na disputa pela permanência no reality. A eliminação será definida pelo público na terça-feira, 20, durante o programa ao vivo.