BBB 26: Quarto branco chega ao fim após 120 horas e novos participantes entram na casa

Candidatos que não foram escolhidos pelo público nas Casas de Vidro estavam no cômodo desde o dia 12 de janeiro / Crédito: Reprodução/ Gshow

Dinâmica mais longa da história do Big Brother Brasil, com 120 horas de duração, o Quarto Branco chegou ao fim na madrugada deste domingo, 18. O momento marcou a permanência de novos quatro participantes no BBB 26.

A última eliminada do desafio foi Rafaella, após uma hora de início da prova final do Quarto Branco. Rafaella passou por um mal-estar e caiu da plataforma, perdendo a disputa.