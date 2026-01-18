BBB 26: Quarto branco chega ao fim após 120 horas e novos participantes entram na casa

BBB 26: Quarto branco chega ao fim após 120 horas e novos participantes entram na casaA dinâmica terminou na madrugada deste domingo, 18, após Rafaella desmaiar durante o desafio
Dinâmica mais longa da história do Big Brother Brasil, com 120 horas de duração, o Quarto Branco chegou ao fim na madrugada deste domingo, 18. O momento marcou a permanência de novos quatro participantes no BBB 26.
A última eliminada do desafio foi Rafaella, após uma hora de início da prova final do Quarto Branco. Rafaella passou por um mal-estar e caiu da plataforma, perdendo a disputa.
Com a dinâmica, os novos brothers a conquistarem vaga na edição de 2026 são Gabriela, Chaiany, Leandro e Matheus. Além de receberem imunidade ao próximo paredão, eles entram no grupo Vip da casa.
Dinâmica final do Quarto Branco; veja mais
O desafio final do sexto dia de Quarto Branco contou com cinco jogadores e consistia em subir em bases elevadas.
O primeiro a descer de sua base, desistir ou cair seria eliminado e receberia R$ 50 mil.
Rafaella, por sua vez, estava em pé em sua base quando caiu desacordada. A participante foi atendida pela produção e começou a ficar consciente após alguns minutos.
Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus resistiram à dinâmica e foram comunicados pela produção: “Rafaella está bem. O desafio acabou. Vocês estão no BBB 26.”
Ainda na madrugada, os quatro brothers entraram na casa mais vigiada do Brasil, sendo recebidos pelos demais confinados.
Quatro participantes deixaram o quarto branco anteriormente; confira
Os candidatos que não foram escolhidos pelo público nas Casas de Vidro permaneciam confinados no cômodo desde a noite de segunda-feira, dia 12.
Após 12 horas de desafio, o atleta de futebol freestyle Ricardinho foi o primeiro a deixar o local. Participante apertou o botão vermelho em clima de conflito e tensão na relação com jogadores.
Elisa desistiu do jogo com cerca de 65 horas de prova, na quinta-feira, 15. Assim como Ricardinho, a sulista apertou o botão vermelho, pedindo para sair.
A terceira desistente foi Livia, em troca de um prêmio de R$ 50 mil e com pouco mais de 95 horas da dinâmica. Em seguida, Ricardo deixou o local, acumulando 100 horas de desafio.
