BBB 26: quem são os solteiros e os comprometidos

Veja quem namora, quem é casado e quem entrou solteiro no BBB 26 / Crédito: Reprodução/gshow

Com a estreia do Big Brother Brasil 26 (BBB) no dia 12, o público também começou a acompanhar detalhes da vida pessoal dos confinados, incluindo o status de relacionamento de cada um antes do confinamento. A seguir, veja quem está comprometido e quem está solteiro no BBB 26, com base nas informações disponíveis até o momento.

BBB 26: participante com relacionamento confirmado Juliano Floss

Juliano Floss, influenciador e dançarino de 21 anos, entrou no BBB 26 como participante do grupo Camarote e tem um relacionamento confirmado com a cantora Marina Sena.

O casal assumiu o namoro em 2024 nas redes sociais e tem aparecido publicamente junto desde então, inclusive com manifestações de carinho e apoio mútuo desde o anúncio de Juliano na casa mais vigiada do Brasil. Sarah Andrade

Influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 21, Sarah Andrade tem 34 anos e ganhou projeção nacional após sua passagem por edições anteriores do reality. Antes de entrar no BBB 26, ela mantinha um relacionamento com o empresário Bruce Gervais. O namoro já era conhecido fora da casa e foi citado em coberturas sobre o elenco do programa, reforçando que Sarah entrou comprometida na edição. Alberto Cowboy

Alberto Cowboy é produtor rural e figura conhecida no meio agropecuário, com forte ligação ao campo e à vida no interior. Ele é casado com Priscilla Monroy, terapeuta, com quem tem uma filha.