Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BBB 26: quem são os solteiros e os comprometidos

BBB 26: confira o status de relacionamento dos participantes

Veja com quem cada brother e sister mantém relacionamento fora da casa e quem entrou no reality solteiro
Atualizado às Autor Luciana Cartaxo
Autor
Luciana Cartaxo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com a estreia do Big Brother Brasil 26 (BBB) no dia 12, o público também começou a acompanhar detalhes da vida pessoal dos confinados, incluindo o status de relacionamento de cada um antes do confinamento.

A seguir, veja quem está comprometido e quem está solteiro no BBB 26, com base nas informações disponíveis até o momento.

 

Leia mais

BBB 26: participante com relacionamento confirmado

Juliano Floss

Juliano Floss, influenciador e dançarino de 21 anos, entrou no BBB 26 como participante do grupo Camarote e tem um relacionamento confirmado com a cantora Marina Sena.

O casal assumiu o namoro em 2024 nas redes sociais e tem aparecido publicamente junto desde então, inclusive com manifestações de carinho e apoio mútuo desde o anúncio de Juliano na casa mais vigiada do Brasil.

Sarah Andrade

Influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 21, Sarah Andrade tem 34 anos e ganhou projeção nacional após sua passagem por edições anteriores do reality. Antes de entrar no BBB 26, ela mantinha um relacionamento com o empresário Bruce Gervais.

O namoro já era conhecido fora da casa e foi citado em coberturas sobre o elenco do programa, reforçando que Sarah entrou comprometida na edição.

Alberto Cowboy

Alberto Cowboy é produtor rural e figura conhecida no meio agropecuário, com forte ligação ao campo e à vida no interior. Ele é casado com Priscilla Monroy, terapeuta, com quem tem uma filha.

O relacionamento foi mencionado em reportagens de apresentação do participante antes de sua entrada no BBB 26, e Alberto fez questão de destacar a família como parte central de sua trajetória pessoal.

Além desses participantes, Edilson Capetinha, Pedro e Brígido estão em um relacionamento.

Leia mais

Participantes sem relacionamento amplamente divulgado

Veteranos e Camarotes

  • Babu Santana
  • Aline Campos
  • Ana Paula Renault
  • Henri Castelli
  • Jonas Sulzbach
  • Sol Vega
  • Solange Couto

Pipocas (anônimos escolhidos pelo público)

  • Breno
  • Jordana
  • Marcelo
  • Marciele
  • Maxiane
  • Milena
  • Paulo Augusto
  • Samira

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Alberto Cowboy BBB 26 Aline Campos BBB 26 Ana Paula Renault BBB 26 Babu Santana BBB 26 Breno BBB 26 Brígido BBB 26 Henri Castelli BBB 26 Jonas Sulzbach BBB 26 Jordana BBB 26 Juliano Floss BBB 26 Marcelo BBB 26 Marciele BBB 26 Maxiane BBB 26 Milena BBB 26 Paulo Augusto BBB 26 Pedro BBB 26 Samira BBB 26 Sarah Andrade BBB 26 Sol Vega BBB 26 Solange Couto BBB 26

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar