BBB 26: quem são os solteiros e os comprometidos

BBB 26: confira o status de relacionamento dos participantesVeja com quem cada brother e sister mantém relacionamento fora da casa e quem entrou no reality solteiro
Com a estreia do Big Brother Brasil 26 (BBB) no dia 12, o público também começou a acompanhar detalhes da vida pessoal dos confinados, incluindo o status de relacionamento de cada um antes do confinamento.
A seguir, veja quem está comprometido e quem está solteiro no BBB 26, com base nas informações disponíveis até o momento.
BBB 26: participante com relacionamento confirmado
Juliano Floss
Juliano Floss, influenciador e dançarino de 21 anos, entrou no BBB 26 como participante do grupo Camarote e tem um relacionamento confirmado com a cantora Marina Sena.
O casal assumiu o namoro em 2024 nas redes sociais e tem aparecido publicamente junto desde então, inclusive com manifestações de carinho e apoio mútuo desde o anúncio de Juliano na casa mais vigiada do Brasil.
Sarah Andrade
Influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 21, Sarah Andrade tem 34 anos e ganhou projeção nacional após sua passagem por edições anteriores do reality. Antes de entrar no BBB 26, ela mantinha um relacionamento com o empresário Bruce Gervais.
O namoro já era conhecido fora da casa e foi citado em coberturas sobre o elenco do programa, reforçando que Sarah entrou comprometida na edição.
Alberto Cowboy
Alberto Cowboy é produtor rural e figura conhecida no meio agropecuário, com forte ligação ao campo e à vida no interior. Ele é casado com Priscilla Monroy, terapeuta, com quem tem uma filha.
O relacionamento foi mencionado em reportagens de apresentação do participante antes de sua entrada no BBB 26, e Alberto fez questão de destacar a família como parte central de sua trajetória pessoal.
Além desses participantes, Edilson Capetinha, Pedro e Brígido estão em um relacionamento.
Participantes sem relacionamento amplamente divulgado
Veteranos e Camarotes
- Babu Santana
- Aline Campos
- Ana Paula Renault
- Henri Castelli
- Jonas Sulzbach
- Sol Vega
- Solange Couto
Pipocas (anônimos escolhidos pelo público)
- Breno
- Jordana
- Marcelo
- Marciele
- Maxiane
- Milena
- Paulo Augusto
- Samira