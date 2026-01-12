Juliano Floss no BBB Camarote 26: quem é o participante

Juliano Floss, do BBB 26, já ganhou 400 mil seguidores no Instagram / Crédito: Léo Rosario/Globo/Divulgação

Juliano Floss foi confirmado nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo Camarote do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Natural de Chapecó, no interior de Santa Catarina. O anúncio de sua participação ocorreu durante a estreia do programa na TV Globo. Ele se junta aos outros sete integrantes do Camarote desta edição. Veja mais detalhes a seguir.