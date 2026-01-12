Juliano Floss no BBB Camarote 26: quem é o participante

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Participante do grupo Camarote no BBB 26, Juliano Floss foi anunciado durante a estreia do reality show, na noite desta segunda, 12. Saiba quem é
Atualizado às Autor Carolina Passos
Juliano Floss foi confirmado nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo Camarote do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Natural de Chapecó, no interior de Santa Catarina. 

O anúncio de sua participação ocorreu durante a estreia do programa na TV Globo. Ele se junta aos outros sete integrantes do Camarote desta edição. Veja mais detalhes a seguir.

Camarote BBB 26: conheça Juliano Floss

Juliano Floss é dançarino, influenciador e soma mais de 17 milhões de seguidores em suas redes sociais e namorado da cantora Marina Sena.

Tornou-se famoso na internet aos 16 anos, quando aproveitou a pandemia da Covid-19 em 2020 para a se comunicar e aparecer através das redes sociais. Começou com vídeos de humor, mas é conhecido pelos vídeos de danças. 

Juliano Floss no BBB 26: trajetória na dança

Juliano Floss começou a dançar aos 11 anos, e se especializou em hip-hop participando de competições no Brasil e no exterior. O influenciador afirma que um dos melhores momentos de sua vida foi quando participou da Dança dos Famosos em 2024. 

Sua participação arrancou elogios de Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus. Também já dançou com Anitta no Rock in Rio Lisboa e com Veigh no festival The Town.

Participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

