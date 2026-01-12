Participantes do BBB 26: quem é Brigido, Pipoca do Norte

Pipoca do BBB 26: conheça Brigido, escolhido da Casa de Vidro NorteParticipante ficou conhecido por demitir a própria mãe e diz que não quer ser reduzido ao estereótipo de "hétero top" no reality. Saiba mais sobre ele
Após passar dois dias confinado na Casa de Vidro Norte, o manauara Brigido foi escolhido para integrar o grupo Pipoca do Big Brother Brasil 26.
A confirmação se deu no domingo, 11, quando os dez participantes mais votados foram selecionados para entrar na casa mais vigiada do Brasil já nesta segunda-feira, 12.
BBB 26: conheça Brigido, participante da Casa de Vidro Norte
Naturalmente destacado pela sua altura, Brigido chama a atenção por onde passa. Como ele mesmo brinca, “não vim com 1,91 para passar despercebido”.
Aos 34 anos, o morador de Manaus, no Amazonas, é formado em Engenharia de Produção, empresário e diretor-executivo de uma escola de ensino regular, fundada pela família há 41 anos.
“Onde passo, me destaco. Todo mundo tem uma impressão errada na primeira vez que me vê, como uma pessoa arrogante, egocêntrica, uma pessoa totalmente diferente de quem eu sou. Incentivo as pessoas a se desenvolver, a crescer”, pontua.
Nessa escola, chegou a afastar a própria mãe do negócio. Hoje em dia, os dois têm uma boa relação. “O momento mais difícil da minha vida foi esse. Ela é uma pessoa muito boa, mas não tinha veia empreendedora”, conta.
Brigido tem uma conexão forte com Deus e seu lado religioso aflorou ainda mais quando participou do projeto Legendários, movimento cristão que tem desafios intensos.
Taurino, se considera teimoso, gosta de vencer na base de argumentos, não tem medo da exposição, é extremamente competitivo, e não pisa em ovos com ninguém.
Na casa, Brigido espera não ser julgado pelas aparências. “Não dá para dizer que eu não tenho o estereótipo de 'hétero top'. Só que as pessoas fazem uma assimilação da imagem com a personalidade. Parece que eu não posso ser uma pessoa gentil, gente boa, alegre, que respeita as outras”, explica.
Instagram: @brigidoneto
Participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Pedro Espindola, 22, vendedor ambulante, de Curitiba (PR)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Henri Castelli, 47, ator, de São Bernardo do Campo (SP)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4