Participantes do BBB 26: quem é Brigido, Pipoca do Norte

Após passar dois dias confinado na Casa de Vidro Norte, o manauara Brigido foi escolhido para integrar o grupo Pipoca do Big Brother Brasil 26. A confirmação se deu no domingo, 11, quando os dez participantes mais votados foram selecionados para entrar na casa mais vigiada do Brasil já nesta segunda-feira, 12.

BBB 26: conheça Brigido, participante da Casa de Vidro Norte Naturalmente destacado pela sua altura, Brigido chama a atenção por onde passa. Como ele mesmo brinca, "não vim com 1,91 para passar despercebido". Aos 34 anos, o morador de Manaus, no Amazonas, é formado em Engenharia de Produção, empresário e diretor-executivo de uma escola de ensino regular, fundada pela família há 41 anos. "Onde passo, me destaco. Todo mundo tem uma impressão errada na primeira vez que me vê, como uma pessoa arrogante, egocêntrica, uma pessoa totalmente diferente de quem eu sou. Incentivo as pessoas a se desenvolver, a crescer", pontua.

Nessa escola, chegou a afastar a própria mãe do negócio. Hoje em dia, os dois têm uma boa relação. “O momento mais difícil da minha vida foi esse. Ela é uma pessoa muito boa, mas não tinha veia empreendedora”, conta. Brigido tem uma conexão forte com Deus e seu lado religioso aflorou ainda mais quando participou do projeto Legendários, movimento cristão que tem desafios intensos. Taurino, se considera teimoso, gosta de vencer na base de argumentos, não tem medo da exposição, é extremamente competitivo, e não pisa em ovos com ninguém.