Pipocas no BBB 26: veja lista completa de participantes escolhidos

10 dos 26 participantes do BBB 26 foram anunciados no domingo e compõem o grupo Pipoca. Saiba quem são todos

Neste ano, foram selecionados a partir de cinco Casas de Vidro, em cada região do Brasil . Foi a primeira vez em que a dinâmica ocorreu em mais de uma cúpula .

O grupo de Pipocas inclui competidores anônimos do BBB 26, o tipo de participante original do programa.

De jeito doce, mas com personalidade intensa, se descreve como alguém que também é simpática, leal e verdadeira. Por conta das características mais “explosivas”, diz que as amigas têm cautela ao falarem com ela.

A sister de 32 anos vem de Nazaré da Mata, Pernambuco. Maxiane é influenciadora digital, com conteúdos sobre maquiagem, moda e rotina saudável como mãe.

Quatro pessoas disputaram duas vagas em cada Casa de Vidro, somando 10 participantes finais. Eles foram apresentados na sexta, 9, enquanto a lista final foi anunciada no domingo , 11. São eles:

Para se manter durante a graduação, trabalhou em diferentes atividades: vendeu trufas, cortou cabelos, atuou como modelo e realizou diversos bicos. Após concluir a formação, retornou à cidade natal, onde atua como médico no sistema público de saúde.

Médico de 31 anos de idade é de Currais Novos, Rio Grande do Norte. Formado no exterior, Marcelo iniciou a vida acadêmica aos 17 anos, quando chegou a cursar Psicologia, mas decidiu mudar de rumo e foi para a Bolívia estudar Medicina.

Indígena do povo munduruku, Marciele também atua como ativista e colabora com organizações ligadas à causa indígena. Com ascendência indígena e criação na floresta, se vê como uma mulher guerreira, persistente e determinada.

Natural de Juruti, no Pará, Marciele tem 32 anos e vive há 16 em Manaus, no Amazonas. Influenciadora digital e empreendedora, é também cunhã-poranga do Boi Caprichoso.

Taurino, se considera teimoso, gosta de vencer na base de argumentos, não tem medo da exposição, é extremamente competitivo, e não pisa em ovos com ninguém.

O manauara se destaca pela altura por onde passa. É formado em Engenharia de Produção, empresário e diretor-executivo de uma escola de ensino regular, fundada pela família há 41 anos. Nessa escola, chegou a afastar a própria mãe do negócio.

Pipocas no BBB 26: Jordana

A tocantinense Jordana Morais, de 29 anos de idade, mora em Brasília, no Distrito Federal. É formada em Direito há sete anos, sua ocupação principal, apesar de revelar não gostar muito da área. Também é modelo fotográfica e influenciadora digital.

O BBB é um sonho seu e de sua mãe, por isso Jordana quer viver todas as experiências do reality e se jogar de cabeça. Assume ter personalidade forte, ser intensa, teimosa e dificilmente convencida de que não está certa.

Instagram: @jordanaribmorais

Pipocas no BBB 26: Paulo Augusto

Paulo Augusto está terminando a graduação em Medicina Veterinária e trabalha como pecuarista, profissional que se dedica ao manejo de rebanhos bovinos e suínos, por exemplo.

Aos 21 anos, vive atualmente em Anápolis, no mesmo estado, com o irmão mais velho, Roberto. Desde criança já sabia que queria atuar com os animais e iniciou a faculdade antes mesmo de terminar o ensino médio, aos 16 anos.

Instagram: @pauloaaugustocm

Pipocas no BBB 26: Milena

Natural de Itambacuri, no interior de Minas Gerais, a participante tem 26 anos e define sua personalidade com a frase “Eu sou confusão!”.

Aos 22 anos, Milena abriu sua própria empresa de recreação infantil e diz que se transformou na “sensação da cidade”. “As crianças são vidradas em mim, eu fico chocada. Saio na rua e ouço: ‘Tia Milena, tia Milena, tia Milena’. Parece que sou o ídolo delas”, explica.

Instagram: @milenarecreacao

Pipocas no BBB 26: Breno

Formado em Biologia, Breno tem mestrado em Biotecnologia e atualmente cursa licenciatura para se tornar professor. Paralelamente à carreira acadêmica, atua como modelo e promoter de eventos.

Natural de Contagem (MG) e criado em Betim, ele mora atualmente em Florianópolis (SC). Aos 33 anos, Breno se resume com naturalidade: “Sou gay, mas beijo bocas”. Ateu, apesar de ter crescido em uma família religiosa, acredita que a religião é uma expressão humana que merece ser compreendida.

Sobre o BBB, Breno espera uma experiência transformadora. “Desafios psicológicos e físicos me deixam entusiasmado e vivo”, diz o novo Pipoca.

Instagram: @brenocora

Pipocas no BBB 26: Samira

Natural do Rio Grande do Sul, Samira é mais conhecida como Sami. Atendente de bar, ela se descreve como intensa, alto astral e apaixonada por botas e chapéus, elementos que fazem parte do seu estilo marcante.

Ela afirma que seu maior medo hoje é abrir aplicativos bancários, já que as dívidas fizeram com que seu nome fosse negativado. Apesar disso, diz que muitas vezes é rotulada como “patricinha” por quem não conhece sua trajetória.

Instagram: samirasagr_

Pipocas no BBB 26: Pedro

Natural de Colombo, no Paraná, Pedro Henrique atualmente mora em Curitiba. Tem 22 anos e é vendedor ambulante de flores e trufas. Está à espera de sua primeira filha, que deve nascer no primeiro semestre deste ano.

Sua estratégia no jogo será fugir ao máximo de todos os paredões e se garantir nas provas. Tenta ‘se preparar’ para as disputas e já passou cerca de 14 horas dentro de um carro só para ver como se sairia em uma prova de resistência.

Instagram: pedroespindolap

BBB 26: horário dos participantes e onde assistir ao vivo

Durante coletiva de imprensa na última quinta, 8, na casa do BBB 26, o Big Fone tocou. Ao público de jornalistas e influenciadores, foi revelado que dois nomes do grupo Camarote serão revelados no intervalo do primeiro capítulo de "Coração Amarelo", nova novela das sete.



O anúncio deve ocorrer, portanto, por volta de 19h40min.



Os demais Camarotes e Veteranos serão apresentados apenas durante a edição de estreia do programa, logo após a novela "Três Graças", a partir de 22h25min.

Além do Globoplay, streaming da TV Globo, onde é possível assistir ao sinal da emissora ao vivo e ter acesso a 12 câmeras em tempo real, o BBB 26 poderá ser assistido via TV por assinatura.

O Multishow terá transmissão de 60 minutos logo após o encerramento da edição ao vivo na TV aberta. O canal também exibe o programa "BBB – A Eliminação", às quartas ou quintas.

À frente dos quadros de humor estarão Rafael Portugal e Rodrigo Sant’Anna. Já Gil do Vigor e Ceci Ribeiro seguem no "Bate Papo BBB", onde ocorre a conversa com os eliminados.

BBB 26: quais as novidades da edição?

Em outubro último, Tadeu Schmidt, que comanda o programa pelo quinto ano seguido, anunciou uma série de novidades para o BBB 26, além do grupo de Veteranos e das Casas de Vidro múltiplas.

Mais interatividade

Na nova edição, os espectadores do reality show conseguirão interagir e influenciar mais o jogo.



Além de selecionar 10 dos 20 competidos das Casas de Vidro, "o público poderá substituir um jogador a qualquer momento", segundo o apresentador.

"Se não estiver rendendo, entra outro no lugar. É a nossa política de tolerância zero com as plantas", determinou Tadeu.

Os candidatos que aguardarão para substituir "plantas" ficarão confinados em um "laboratório". Lá, devem enfrentar desafios para conquistar o público — e uma vaga oficial.

Voto direto no Globoplay

A votação para o BBB 26 não será restrita ao site Gshow. O próprio Globoplay terá enquete de votação no painel de exibição durante o programa ao vivo.

Como nos anos recentes, o voto será único, vinculado ao CPF do votante, para garantir segurança e autenticidade.

Cartola BBB



Uma versão especial do Cartola BBB, famoso fantasy game da Globo, é outra novidade do BBB 26. Usuários poderão montar times com os participantes reais da casa.

Cada vitória dentro do confinamento renderá pontos para os usuários. Vence quem acumular mais pontos ao fim da temporada.