Emojis BBB 26: os emoticons que definem cada participante

O Big Brother Brasil 26 (BBB 26) começou na segunda-feira, 12, com um elenco formado por 21 participantes e um prêmio inédito de 5 milhões de reais. Divididos entre pessoas anônimas (Pipocas), nomes conhecidos (Camarote) e ex-participantes do reality (Veteranos), a temporada conta com os brothers sendo representados por emojis em suas redes sociais.

Os emoticons funcionam como uma espécie de identidade simbólica, traduzindo traços de personalidade, trajetória profissional ou a forma como cada um quer ser percebido pelo público dentro da casa mais vigiada do Brasil. A seguir, veja quais são os emojis do BBB 26, organizados por grupo. Emojis do BBB 26: veteranos Babu Santana - Pente garfo

O ator e ex-participante do BBB 20 escolheu o pente garfo como símbolo de identidade, resistência e afirmação cultural. O emoji remete à trajetória de Babu, marcada por discursos de representatividade e consciência racial.

Sol Vega - Sol A artista adota o sol como representação de energia, positividade e intensidade. O emoji reflete a imagem solar que Sol construiu ao longo da carreira e que promete levar para o jogo. Jonas Sulzbach - Hang loose

O modelo e empresário aparece representado pelo gesto típico do surfe, associado a um estilo de vida leve e descontraído, marca registrada de Jonas desde sua participação em edições anteriores do programa. Sarah Andrade - Lupa

A ex-BBB se identifica com a lupa, símbolo de observação e estratégia. O emoji sugere um olhar atento ao jogo e às relações dentro da casa.