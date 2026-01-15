Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Emojis BBB 26: os emoticons que definem cada participante

Emojis do BBB 26: conheça os emoticons que definem cada participante

Os emojis oficiais do BBB 26 representam a identidade, a trajetória e a estratégia de cada participante nas redes sociais; confira
Atualizado às Autor Luciana Cartaxo
Luciana Cartaxo Autor
Tipo Notícia

O Big Brother Brasil 26 (BBB 26) começou na segunda-feira, 12, com um elenco formado por 21 participantes e um prêmio inédito de 5 milhões de reais.

Divididos entre pessoas anônimas (Pipocas), nomes conhecidos (Camarote) e ex-participantes do reality (Veteranos), a temporada conta com os brothers sendo representados por emojis em suas redes sociais.

Os emoticons funcionam como uma espécie de identidade simbólica, traduzindo traços de personalidade, trajetória profissional ou a forma como cada um quer ser percebido pelo público dentro da casa mais vigiada do Brasil.

A seguir, veja quais são os emojis do BBB 26, organizados por grupo.

 

Emojis do BBB 26: veteranos

Babu Santana -  Pente garfo

O ator e ex-participante do BBB 20 escolheu o pente garfo como símbolo de identidade, resistência e afirmação cultural. O emoji remete à trajetória de Babu, marcada por discursos de representatividade e consciência racial.

Sol Vega - Sol

A artista adota o sol como representação de energia, positividade e intensidade. O emoji reflete a imagem solar que Sol construiu ao longo da carreira e que promete levar para o jogo.

Jonas Sulzbach - Hang loose

O modelo e empresário aparece representado pelo gesto típico do surfe, associado a um estilo de vida leve e descontraído, marca registrada de Jonas desde sua participação em edições anteriores do programa.

Sarah Andrade - Lupa

A ex-BBB se identifica com a lupa, símbolo de observação e estratégia. O emoji sugere um olhar atento ao jogo e às relações dentro da casa.

Alberto Cowboy - Cowboy

Fiel ao apelido e à estética sertaneja, Alberto escolheu o chapéu de cowboy para reforçar sua identidade ligada ao campo, à tradição e ao discurso de autenticidade.

Ana Paula Renault - Champanhe

A jornalista e comentarista adota o emoji de taça de champanhe, associado a celebrações e momentos marcantes. A escolha dialoga com seu perfil expansivo e sua trajetória midiática.

 

Emojis do BBB 26: camarote

Solange Couto - Girassol

A atriz é representada pelo girassol, símbolo de vitalidade, afeto e resiliência. O emoji também remete à longevidade de sua carreira na televisão brasileira.

Juliano Floss - Dragão

O influenciador digital optou pelo dragão, figura ligada à força, intensidade e impacto visual, características que marcam sua presença nas redes sociais.

Edilson Capetinha - Bola de futebol

Ex-jogador de futebol, Edilson escolheu a bola como emoji oficial, fazendo referência direta à carreira esportiva que o consagrou internacionalmente.

Aline Campos - Bola de cristal

A atriz e dançarina aparece simbolizada pela bola de cristal, associada à intuição, espiritualidade e autoconhecimento, temas frequentes em sua imagem pública.

 

Emojis do BBB 26: pipocas

Brígido - Martelo

O martelo representa força, trabalho e determinação, atributos que o participante busca destacar no jogo.

Breno - Peça de xadrez

O emoji de xadrez sugere estratégia e raciocínio por parte do participante, indicando um perfil mais calculista e atento aos movimentos dentro da casa.

Jordana - Coração brilhante

O coração brilhante remete à sensibilidade e à intensidade emocional, apontando para uma postura afetiva nas relações.

Marcelo - Pássaro vermelho e Fogo

O símbolo mistura liberdade e intensidade, sugerindo um participante de personalidade forte e imprevisível, representando o médico que pretende curtir a juventude no programa.

Marciele - Chocalho

O chocalho remete à música, ao ritmo e à animação, indicando uma presença mais expansiva no convívio com os outros brothers, além de representar a dançarina que é indígena Munduruku, ativista e ícone cultural do Boi Caprichoso.

Maxiane - Espelho

O espelho simboliza reflexão, identidade e autenticidade, conceitos que a participante afirma levar como base para o jogo.

Milena - Paleta de tintas

A paleta representa criatividade e expressão artística, traços centrais de sua apresentação ao público, já que a mesma é recreadora infantil.

Paulo Augusto - Cavalo

O cavalo remete à força, resistência e ligação com o campo, compondo a imagem que Paulo pretende sustentar no reality.

Pedro - Rosa

A rosa simboliza romantismo e sensibilidade, mas também pode representar conflitos e contrastes, comuns à dinâmica do jogo.

Samira - beijo

O beijo aparece como símbolo de carisma, comunicação e intensidade nas relações interpessoais.

