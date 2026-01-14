Ana Paula Renault: relembre polêmicas que marcaram a BBB

Ana Paula foi expulsa no primeiro BBB que participou, em 2016 / Crédito: Reprodução gshow/Globo

O Big Brother Brasil 26 (BBB 26) começou na segunda-feira, 12, com um elenco formado por 21 participantes. Divididos entre pessoas anônimas (Pipocas), nomes conhecidos (Camarote) e ex-participantes do reality (Veteranos), a temporada promete um jogo mais movimentado que os anteriores, com brigas e estratégias para conquistar o prêmio inédito de 5 milhões de reais.



A jornalista mineira Ana Paula Renault (Veteranos), de 44 anos de idade, é uma das confinadas nessa edição do reality e se tornou um dos nomes mais marcantes da história recente dos programas brasileiros. Sua passagem pelo Big Brother Brasil 16 foi intensa e projetou uma trajetória pública marcada por conflitos, expulsões e embates que continuaram fora da televisão; veja mais abaixo. Leia mais BBB 26: veja os signos dos participantes e o que eles indicam sobre o jogo Sobre o assunto BBB 26: veja os signos dos participantes e o que eles indicam sobre o jogo Ana Paula entrou no BBB 16, exibido em 2016, como uma das participantes mais populares da edição. Com discurso direto e postura confrontacional, rapidamente ganhou destaque e passou a liderar preferências do público em enquetes e votações iniciais.

O ponto de virada ocorreu na madrugada, após uma festa no programa. Durante uma discussão, Ana Paula deu dois tapas no rosto do então participante Renan Oliveira após o mesmo tentar contê-la. A agressão foi exibida pelas câmeras do programa e, após análise da produção, a jornalista foi expulsa por descumprimento das regras. A decisão gerou forte repercussão nacional, com debates sobre limites de comportamento, violência em realities e critérios da produção. A expulsão é considerada até hoje uma das mais emblemáticas da história do Big Brother Brasil.