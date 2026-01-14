Ana Paula Renault: relembre polêmicas que marcaram a BBB

Ana Paula Renault: relembre as polêmicas da participante do BBB 26Da expulsão histórica no BBB 16 à passagem por A Fazenda 10, jornalista acumulou conflitos dentro e fora dos realities; confira
O Big Brother Brasil 26 (BBB 26) começou na segunda-feira, 12, com um elenco formado por 21 participantes.
Divididos entre pessoas anônimas (Pipocas), nomes conhecidos (Camarote) e ex-participantes do reality (Veteranos), a temporada promete um jogo mais movimentado que os anteriores, com brigas e estratégias para conquistar o prêmio inédito de 5 milhões de reais.
A jornalista mineira Ana Paula Renault (Veteranos), de 44 anos de idade, é uma das confinadas nessa edição do reality e se tornou um dos nomes mais marcantes da história recente dos programas brasileiros.
Sua passagem pelo Big Brother Brasil 16 foi intensa e projetou uma trajetória pública marcada por conflitos, expulsões e embates que continuaram fora da televisão; veja mais abaixo.
Ana Paula entrou no BBB 16, exibido em 2016, como uma das participantes mais populares da edição. Com discurso direto e postura confrontacional, rapidamente ganhou destaque e passou a liderar preferências do público em enquetes e votações iniciais.
O ponto de virada ocorreu na madrugada, após uma festa no programa. Durante uma discussão, Ana Paula deu dois tapas no rosto do então participante Renan Oliveira após o mesmo tentar contê-la.
A agressão foi exibida pelas câmeras do programa e, após análise da produção, a jornalista foi expulsa por descumprimento das regras.
A decisão gerou forte repercussão nacional, com debates sobre limites de comportamento, violência em realities e critérios da produção. A expulsão é considerada até hoje uma das mais emblemáticas da história do Big Brother Brasil.
Ana Paula Renault: passagem conturbada por A Fazenda 10
Em 2018, Ana Paula voltou ao confinamento ao integrar o elenco de A Fazenda 10, da Record TV. Mais uma vez, adotou um posicionamento firme e se envolveu em conflitos com outros participantes.
Durante o reality rural, protagonizou discussões recorrentes com Nadja Pessoa e se desentendeu com Caíque Aguiar, além de enfrentar isolamento dentro da casa.
As discussões frequentes levaram Ana Paula a enfrentar a roça. Ela disputou a permanência no programa em uma votação popular contra outros participantes da edição.
No resultado anunciado ao vivo pela emissora, o público decidiu por sua eliminação, recebendo apenas 35,8% das intenções para ficar, encerrando sua participação no reality rural após cerca de três semanas.
Ana Paula Renault: embates públicos e declarações polêmicas
Fora dos realities, Ana Paula manteve presença ativa nas redes sociais e em entrevistas, onde frequentemente comentou edições do BBB e comportamentos de participantes.
Um dos episódios de maior repercussão ocorreu quando ela criticou publicamente Marcos Harter, participante do BBB 17, em meio às denúncias de agressão feitas por Emilly Araújo. As declarações dividiram opiniões e reacenderam debates sobre violência e machismo no programa.
Além disso, Ana Paula já se envolveu em discussões públicas com a advogada Deolane Bezerra após comentário sobre a ex-BBB 23 Key Alves: "Ela teria que sair ou a família ir buscar, igual a da Doelane fez".
Após A Fazenda 10, Ana Paula também trocou farpas com Nadja Pessoa, com quem havia protagonizado conflitos durante o confinamento. As críticas mútuas ocorreram em entrevistas e redes sociais, ampliando a repercussão da rivalidade iniciada no programa.
Outro episódio marcante foi um embate com Jojo Toddynho após a mesma decidir retirar sua música "Arrasou, viado" das plataformas musicas e admitir ser de direita. A jornalista comentou na publicação da cantora: "Explorou até onde deu, embolsou o pink money e, agora, se candidata a conservadora cristã".