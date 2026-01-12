Participantes do BBB 26: veja quem é Milena, Pipoca do Sudeste

Milena promete causar muito com sua personalidade pautada na confusão e possui história de superação pessoal / Crédito: Divulgação/Globo

Após passar dois dias confinada na Casa de Vidro da região Sudeste, Milena foi escolhida pelo público para integrar o elenco do grupo Pipoca no Big Brother Brasil 26, neste domingo, 11. Natural de Itambacuri, no interior de Minas Gerais, a participante tem 26 anos e define sua personalidade com a frase “Eu sou confusão!”.

Dentro da Casa de Vidro, Milena chegou a brigar com a outra participante feminina, Gabriela, sendo separada pelos participantes Marcel e Breno. A discussão entre as duas se deu após uma dinâmica em que Milena gritou "Chata Sua cobra! Idiota! Insuportável! A falsa ontem chegou de um jeito e hoje está de outro", enquanto Gabriela interagia com o público. Anteriormente, Milena já a havia rotulado como a mais chata do grupo. BBB 26: veja a história de Milena, participante do Sudeste Apesar das tretas, Milena possui uma história pessoal de superação. Fruto da relação de uma única noite entre seus pais, ela e a irmã gêmea Mile nasceram prematuras.

Devido à condição financeira precária, a mãe das duas, Neide, conseguiu que as filhas ficassem em um abrigo durante a semana para que ela trabalhasse. As meninas só viam a mãe aos finais de semana, quando voltavam para casa.

Aos sete anos, Milena e a irmã foram registradas pelo pai e, quando a mãe se estabilizou financeiramente, pegou as filhas em tempo integral. Para a participante, o BBB representa uma forma de mudar a vida da família e sair do círculo vicioso de pobreza.

Desde muito nova, ela sabia que sua grande paixão era trabalhar com crianças. Aos 10 anos, ela e a irmã passaram a trabalhar de babá na casa de uma professora. Emprego que durou pelos nove anos seguintes, em que ela morou com essa família sem nunca abandonar os estudos. Milena descobriu sua paixão pessoal ao trabalhar com crianças e abriu sua própria empresa de recreação, sendo conhecida na cidade como Tia Milena Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal Aos 22 anos, Milena abriu sua própria empresa de recreação infantil e diz que se transformou na “sensação da cidade”. “As crianças são vidradas em mim, eu fico chocada. Saio na rua e ouço: ‘Tia Milena, tia Milena, tia Milena’. Parece que sou o ídolo delas”, explica.