Participantes do BBB 26: veja quem é Milena, Pipoca do Sudeste

Pipoca do BBB 26: saiba quem é Milena, campeã da Casa de Vidro SudesteNatural de Minas Gerais, babá foi escolhida pelo público para integrar elenco e promete causar no reality show. Saiba mais sobre ela
Após passar dois dias confinada na Casa de Vidro da região Sudeste, Milena foi escolhida pelo público para integrar o elenco do grupo Pipoca no Big Brother Brasil 26, neste domingo, 11.
Natural de Itambacuri, no interior de Minas Gerais, a participante tem 26 anos e define sua personalidade com a frase “Eu sou confusão!”.
Dentro da Casa de Vidro, Milena chegou a brigar com a outra participante feminina, Gabriela, sendo separada pelos participantes Marcel e Breno.
A discussão entre as duas se deu após uma dinâmica em que Milena gritou “Chata Sua cobra! Idiota! Insuportável! A falsa ontem chegou de um jeito e hoje está de outro”, enquanto Gabriela interagia com o público. Anteriormente, Milena já a havia rotulado como a mais chata do grupo.
BBB 26: veja a história de Milena, participante do Sudeste
Apesar das tretas, Milena possui uma história pessoal de superação. Fruto da relação de uma única noite entre seus pais, ela e a irmã gêmea Mile nasceram prematuras.
Devido à condição financeira precária, a mãe das duas, Neide, conseguiu que as filhas ficassem em um abrigo durante a semana para que ela trabalhasse. As meninas só viam a mãe aos finais de semana, quando voltavam para casa.
Aos sete anos, Milena e a irmã foram registradas pelo pai e, quando a mãe se estabilizou financeiramente, pegou as filhas em tempo integral. Para a participante, o BBB representa uma forma de mudar a vida da família e sair do círculo vicioso de pobreza.
Desde muito nova, ela sabia que sua grande paixão era trabalhar com crianças. Aos 10 anos, ela e a irmã passaram a trabalhar de babá na casa de uma professora. Emprego que durou pelos nove anos seguintes, em que ela morou com essa família sem nunca abandonar os estudos.
Aos 22 anos, Milena abriu sua própria empresa de recreação infantil e diz que se transformou na “sensação da cidade”. “As crianças são vidradas em mim, eu fico chocada. Saio na rua e ouço: ‘Tia Milena, tia Milena, tia Milena’. Parece que sou o ídolo delas”, explica.
Mesmo com a chance de ganhar o programa, ela não mantém os pés firmes na realidade: “Conquistei tudo que tenho hoje, foi luta. Tudo que vocês estão vendo aqui foi com a poupança que juntei com esse tempo todo que trabalhei”, destaca.
Caso se torne a vencedora da temporada, a participante já tem um sonho para realizar. Milena quer reencontrar a irmã gêmea que não vê há três anos por ela morar nos Estados Unidos.
Milena no BBB 26: personalidade promete causar
Com uma energia contagiante, Milena é capaz de mudar o clima de qualquer ambiente. Ao mesmo tempo, é ciumenta, teimosa e controladora. Solteira, ela não descarta viver um romance no programa.
Com foco total no jogo, garante que é competitiva, e assume: “Eu tenho um probleminha com perder, sabe?” E a mineira sabe bem o perfil de participante que espera não encontrar no programa: “Eu não gosto de patricinhas”.
Comunicativa e espontânea, a recreadora não sabe se seu jeito irá agradar a todos. Para ela, a personalidade pode ser uma vantagem ou um prejudicial no jogo.
“Confio muito fácil nas pessoas. Acho que isso vai me pegar um pouquinho, sabe? Porque as pessoas conseguem tirar muitas coisas de mim. Não sou manipulável, mas sou comunicativa”, analisa.
Instagram: @milenarecreacao
Participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Pedro Espindola, 22, vendedor ambulante, de Curitiba (PR)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Henri Castelli, 47, ator, de São Bernardo do Campo (SP)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4