Alberto Cowboy no BBB 26: quem é o participante dos Veteranos

Alberto Cowboy é um dos participantes Veteranos do BBB 26 / Crédito: TV Globo/Divulgação

Alberto Cowboy foi confirmado nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo de Veteranos do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Natural de Manhuaçu, em Minas Gerais, o ex-BBB participou da 7ª edição do reality show e retorna neste ano. O anúncio de sua participação ocorreu durante a estreia do programa na TV Globo. Ele se junta aos outros sete Veteranos desta edição. Veja mais detalhes a seguir.

Um dos destaques de sua passagem pelo BBB7 foi quando venceu uma prova de resistência que durou 21 horas e 30 minutos. E ainda ocorreu contra seu rival da edição: Diego Alemão. E foi contra Diego que ocorreu a eliminação do 'Cowboy' no 12º paredão da temporada, após semanas de embates entre os dois. Afinal, Diego era considerado o "herói" da edição, enquanto Alberto era o "vilão".

Hoje, o Veterano é formado em Administração e dono de um restaurante em Belo Horizonte. Na música, o mineiro já tentou emplacar alguns projetos depois do BBB 7. Veteranos BBB 26: Por que Alberto recebeu a fama de "vilão"? O empresário, agora com 49 anos, retorna à "casa mais vigiada do Brasil" após receber a fama de "vilão" na sétima edição. O brother era conhecido pelos telespectadores como rival de Diego Alemão, que se tornaria o vencedor do ano. o assunto já foi tema de conversa no primeiro dia do BBB 26. O rótulo o acompanhou durante o programa e marcou sua passagem pelo Big Brother Brasil. Foi considerado um estrategista e que sempre asumiu uma postura de confronto na Casa.