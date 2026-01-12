Alberto Cowboy no BBB 26: quem é o participante dos Veteranos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alberto Cowboy no BBB 26: conheça participante dos Veteranos

Participante do grupo Veterano no BBB 26, Alberto Cowboy foi anunciado durante a estreia do reality show, na noite desta segunda, 12. Relembre quem é
Alberto Cowboy foi confirmado nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo de Veteranos do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Natural de Manhuaçu, em Minas Gerais, o ex-BBB participou da 7ª edição do reality show e retorna neste ano.

O anúncio de sua participação ocorreu durante a estreia do programa na TV Globo. Ele se junta aos outros sete Veteranos desta edição. Veja mais detalhes a seguir.

Veteranos BBB 26: relembre a trajetória de Alberto Cowboy

Em sua primeira participação do Big Brother Brasil, Alberto tinha 30 anos. Foi no reality show que recebeu o apelido de 'Cowboy', usado até hoje. Ele trabalhava como analista financeiro e tinha o sonho de se tornar cantor sertanejo. 

Entrou no reality solteiro e queria formar um casal dentro do jogo, o que foi concretizado. Ele namorou com Bruna, que ficou em terceiro lugar na edição, mas o relacionamento não durou muito após o fim do programa. 

Atualmente, o Alberto está em um relacionamento com Priscilla Monroy e tem uma enteada. 

Um dos destaques de sua passagem pelo BBB7 foi quando venceu uma prova de resistência que durou 21 horas e 30 minutos. E ainda ocorreu contra seu rival da edição: Diego Alemão

E foi contra Diego que ocorreu a eliminação do 'Cowboy' no 12º paredão da temporada, após semanas de embates entre os dois. Afinal, Diego era considerado o "herói" da edição, enquanto Alberto era o "vilão". 

Hoje, o Veterano é formado em Administração e dono de um restaurante em Belo Horizonte. Na música, o mineiro já tentou emplacar alguns projetos depois do BBB 7.

Veteranos BBB 26: Por que Alberto recebeu a fama de "vilão"?

O empresário, agora com 49 anos, retorna à "casa mais vigiada do Brasil" após receber a fama de "vilão" na sétima edição. O brother era conhecido pelos telespectadores como rival de Diego Alemão, que se tornaria o vencedor do ano. o assunto já foi tema de conversa no primeiro dia do BBB 26

O rótulo o acompanhou durante o programa e marcou sua passagem pelo Big Brother Brasil. Foi considerado um estrategista e que sempre asumiu uma postura de confronto na Casa.

Apesar de ser bem claro quanto aos seus alvos e se posicionar sobre o Jogo, as tentativas de desarticular o trio formado por Diego, Fani e Íris o deixaram com uma imagem ruim para o público, já que "atrapalhava" a história que os espectadores queriam acompanhar.  

Participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

