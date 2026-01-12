Edílson Capetinha no BBB 26: quem é o participante do Camarote

Edílson Capetinha no BBB 26: conheça participante do CamaroteParticipante do grupo Camarote no BBB 26, Edílson Capetinha foi anunciado na estreia do reality show, na noite desta segunda, 12. Conheça o participante
O ex-jogador de futebol Edílson 'Capetinha' foi confirmado nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo Camarote do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Natural de Salvador (BA), o baiano fez parte da seleção brasileira que conquistou a Copa do Mundo de 2002.
O anúncio de sua participação ocorreu durante a estreia do programa na TV Globo. Ele se junta aos outros integrantes do Camarote desta edição. Veja mais detalhes a seguir.
Camarote BBB 26: conheça Edílson 'Capetinha'
Edílson, que recebeu o apelido "Capetinha" durante sua passagem pelo Palmeiras, devido à sua irreverência em campo, já representou diversos clubes brasileiros.
De acordo com homenagem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o ex-alteta foi campeão brasileiro pelo Palmeiras e Corinthians, além de campeão estadual pelo Palmeiras (1993 e 1994), Corinthians (1999), Flamengo (2001) e Vitória (2004).
No exterior, consolidou o talento brasileiro em equipes como o Benfica (Portugal), Kashiwa Reysol (Japão) e o Al Ain (Emirados Árabes). Em participações além do esporte, Edílson fez parte da Dança dos Famosos em 2013.
Também já passou por duas aponsentadorias: uma em 2010, que não se concretizou, e a definitiva em 2015. Após sair dos gramados, se dedicou a atividade de comentarista.
Trabalhou como comentarista esportivo na Band, nos programas "Donos da Bola" e "Jogo Aberto", até 2021.
Participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Pedro Espindola, 22, vendedor ambulante, de Curitiba (PR)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Henri Castelli, 47, ator, de São Bernardo do Campo (SP)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4