Edílson Capetinha no BBB 26: quem é o participante do Camarote

Edilson 'Capetinha' é um dos participantes confirmados no Camarote do BBB 26 / Crédito: Reprodução/Instagram@edilsonjogador

O ex-jogador de futebol Edílson 'Capetinha' foi confirmado nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo Camarote do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Natural de Salvador (BA), o baiano fez parte da seleção brasileira que conquistou a Copa do Mundo de 2002. O anúncio de sua participação ocorreu durante a estreia do programa na TV Globo. Ele se junta aos outros integrantes do Camarote desta edição. Veja mais detalhes a seguir.