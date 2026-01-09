Elenco do BBB 26: quem é Maxiane, Pipoca da Casa de Vidro NE

Pipoca do BBB 26: Maxiane, a participante que veio da Casa de Vidro NordesteA pernambucana é influenciadora digital e mãe solo de Joaquim, de 3 anos. Competitiva, seu objetivo é ganhar o grande prêmio; saiba mais sobre a participante
Iniciando a 26ª edição do Big Brother Brasil, a Casa de Vidro começou na sexta-feira, 9. O quadro decidiu quem são os Pipocas do reality show, a partir do voto do público.
Neste ano, as casas foram divididas por região do País. De cada uma, foram votados um homem e uma mulher para entrarem na casa.
Disputando por uma vaga no BBB 26, Maxiane Rodrigues, de 32 anos, é uma das apostas para o Nordeste. Ela venceu Rafaella e foi escolhida para integrar o elenco da edição. Saiba mais sobre a história e motivações da candidata, a seguir.
BBB 26: conheça a história de Maxiane, que disputa vaga no reality
Natural de Nazaré da Mata, a 70 km de Recife, Maxiane é influenciadora digital, com conteúdos sobre maquiagem, moda e rotina saudável como mãe. No momento, acumula quase 43 mil seguidores no Instagram.
De jeito doce, mas com personalidade intensa, se descreve como alguém que também é simpática, leal e verdadeira. Por conta das características mais “explosivas”, diz que as amigas têm cautela ao falarem com ela.
Aos 32 anos, mora com a mãe e o filho, Joaquim, de 3 anos, em Carpina, 58 km da capital pernambucana. A criança é fruto de um breve namoro, que chegou ao fim por traição.
Maxiane conta que anunciou o término do relacionamento no chá revelação, evento que veio depois da comprovação por prints recebidos pela internet. Desde então, cria o filho como mãe solo.
Sua trajetória de vida começou com uma criação humilde: com a avó materna, cortadora de cana e pais sem escolaridade completa. Apesar da simplicidade e limitações materiais, a presença afetiva da família fez com que a sua infância e a do irmão fosse “maravilhosa”, explica.
No quesito profissional, cursou História, feito com uma bolsa de graduação e enquanto trabalhava para se manter. Antes, tinha o sonho de cursar Direito, mas não passou.
Ao concluir a faculdade, enfrentou dificuldades para concluir a pós-graduação, mas logo conquistou uma vaga como professora do Ensino Médio da rede estadual.
Apesar do gosto pela profissão, não se contentou com a remuneração, que era baixa. Por isso, apostou na produção para a mídia digital, em busca de estabilidade financeira e uma vida melhor.
Com isso, apareceram os convites de marcas e retorno com os projetos. Com a pandemia da Covid-19, em 2020, encerrou o contrato como professora, mas garantiu o sustento nas redes sociais.
Instagram: @maxiane
Maxiane no BBB 26: saiba as motivações da candidata
Vendo o reality como uma oportunidade de autoconhecimento e testar seus limites, Maxiane procura por uma chance de entrar no BBB há cinco anos.
Enquanto participava da seletiva de uma das últimas edições, descobriu a gravidez. Por esse motivo, teve que adiar o sonho.
“Na hora deu um desespero, mas hoje sei que ele veio na hora certa e mudou minha vida para melhor. Me fez amadurecer e me tornou uma mulher mais forte”, disse à Globo.
O objetivo da pernambucana é se tornar milionária com o prêmio e diz não querer fama e engajamento ou se preocupar com cancelamento. Ela diz precisar do dinheiro para que consiga comprar uma casa, um carro e realizar o sonho de ter a sua própria marca de roupas.
Apesar do plano B de voltar à sala de aula caso a participação dê errado, a candidata afirma fazer terapia para conter o impulso de começar projetos para levar o primeiro lugar.
Casa de Vidro Nordeste BBB 26
Na dinâmica da Casa de Vidro, os participantes ficam confinados em um espaço transparente, fora da casa principal, com acompanhamento constante do público.
A entrada definitiva no BBB depende exclusivamente da votação popular, feita de forma online pelo gshow, site oficial do programa, que já está disponível.
Os mais votados garantem vaga no elenco principal do reality. Além da região Nordeste, as demais regiões do Brasil apresentam 2 homens e 2 mulheres cada para serem votados.
O BBB 26 tem estreia prevista para segunda-feira, 12, com exibição na TV Globo e cobertura multiplataforma no Globoplay e no gshow.
A nova edição mantém o prêmio de R$ 3 milhões e promete atualizações nas dinâmicas do jogo e na interação com o público.
Participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Pedro Espindola, 22, vendedor ambulante, de Curitiba (PR)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Henri Castelli, 47, ator, de São Bernardo do Campo (SP)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4