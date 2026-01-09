Elenco do BBB 26: quem é Maxiane, Pipoca da Casa de Vidro NE

A pernambucana Maxiane é uma das participantes da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 / Crédito: Reprodução: Globo/gshow

Iniciando a 26ª edição do Big Brother Brasil, a Casa de Vidro começou na sexta-feira, 9. O quadro decidiu quem são os Pipocas do reality show, a partir do voto do público. Neste ano, as casas foram divididas por região do País. De cada uma, foram votados um homem e uma mulher para entrarem na casa.

Aos 32 anos, mora com a mãe e o filho, Joaquim, de 3 anos, em Carpina, 58 km da capital pernambucana. A criança é fruto de um breve namoro, que chegou ao fim por traição. Maxiane conta que anunciou o término do relacionamento no chá revelação, evento que veio depois da comprovação por prints recebidos pela internet. Desde então, cria o filho como mãe solo.

Sua trajetória de vida começou com uma criação humilde: com a avó materna, cortadora de cana e pais sem escolaridade completa. Apesar da simplicidade e limitações materiais, a presença afetiva da família fez com que a sua infância e a do irmão fosse “maravilhosa”, explica. No quesito profissional, cursou História, feito com uma bolsa de graduação e enquanto trabalhava para se manter. Antes, tinha o sonho de cursar Direito, mas não passou. Ao concluir a faculdade, enfrentou dificuldades para concluir a pós-graduação, mas logo conquistou uma vaga como professora do Ensino Médio da rede estadual.