Solange Couto no Camarote BBB 26: quem é a participante

Solange Couto no BBB 26: conheça participante do Camarote

Participante do grupo Camarote no BBB 26, Solange Couto foi anunciada durante a estreia do reality show, na noite desta segunda, 12. Saiba quem é
Solange Couto foi confirmada nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo Camarote do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Natural do Rio de Janeiro. 

O anúncio de sua participação ocorreu durante a estreia do programa na TV Globo. Ela se junta aos outros sete integrantes do Camarote desta edição. Veja mais detalhes a seguir.

Camarote BBB 26: conheça Solange Couto

Solange foi criada na Zona Norte do Rio de Janeiro e teve seu primeiro contato com o mundo artístico ao se tornar dançarina de Oswaldo Sangentelli. A estreia na TV foi em 1981 na novela Os Imigrantes, da Rede Bandeirantes. 

Sobre a infância, ela afirma que os pais a ensinaram a prezar pela pontualidade: "Sou uma pessoa muito metódica. Tudo meu é muito regulamentado dentro de horários, organizado”, diz.

Os valores aprendidos também reverberam na criação dos filhos Márcio Felipe, de 51 anos, Morena Mariah, de 35, e Benjamin, 17.

Solange Couto no BBB 26: últimas aparições na mídia

Ícone da teledramaturgia como Dona Jura, em “O Clone”, personagem que voltou a interpretar em 2025, na novela “Dona de Mim”, a artista agora troca os estúdios pelo confinamento.

Solange chega ao reality com ampla experiência na TV. Já participou de atrações da emissora como “Super Chef Celebridades”, “The Masked Singer Brasil” e “Dança dos Famosos”, sem vencer as competições.

Participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

