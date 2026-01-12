Solange Couto no Camarote BBB 26: quem é a participante

Participante do grupo Camarote no BBB 26, Solange Couto foi anunciada durante a estreia do reality show, na noite desta segunda, 12. Saiba quem é / Crédito: Reprodução/Internet

Solange Couto foi confirmada nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo Camarote do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Natural do Rio de Janeiro. O anúncio de sua participação ocorreu durante a estreia do programa na TV Globo. Ela se junta aos outros sete integrantes do Camarote desta edição. Veja mais detalhes a seguir.