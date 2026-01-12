Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sol Vega no BBB 26: quem é a participante dos Veteranos

Participante do grupo Veteranos no BBB 26, Sol Vega foi anunciada durante a estreia do reality show, na noite desta segunda, 12. Saiba quem é
Atualizado às
Flavia Oliveira Repórter
Sol Vega foi confirmada nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo Veteranos do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Natural da capital de São Paulo. 

O anúncio de sua participação ocorreu durante a estreia do programa na TV Globo. Ele se junta aos outros sete integrantes do Camarote desta edição. Veja mais detalhes a seguir.

Veterana BBB 26: conheça Sol Vega

Sol Vega, de 47 anos, nasceu na capital de São Paulo e participou da 4ª edição do BBB. A atriz e empresária teve sua passagem pela casa mais vigiada do Brasil marcada pela interpretação da música “We Are The World”, de Michael Jackson e Lionel Richie, popularmente conhecida em sua voz como “Iarnuou".

Na sua primeira vez no reality, o objetivo era vencer para ajudar a família e iniciar a carreira de atriz. Sol trabalhava como frentista antes de entrar na Casa, escolhida com 76% dos votos do público. 

Após sua participação no BBB, seguiu com a ideia de se tornar atriz, e mudou-se para o Rio de Janeiro para estudar teatro. O primeiro papel de protagonista veio em 2014, com a peça “Turma do Barulho”, em que contracenava com 23 crianças. 

Em 2016, participou da série Supermax, da Globo, e precisou raspar a cabeça para a personagem que interpretou. A produção não teve uma boa audiência e foi cancelada. Em 2025, lançou sua marca de roupas afro. 

Sol Vega no BBB 26: relembre as polêmicas da atriz no reality

Sol não passou despercebida durante sua participação no Big Brother Brasil 4. Um dos momentos icônicos foi a briga entre Sol e Marcela na reta final da temporada.

Na festa, Marcela alfinetou Sol sobre a relação da atriz com Rogério, gerando uma troca de ofensas entre elas. No dia seguinte, Sol indicou a rival ao paredão, e Marcela foi eliminada. 

Participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

