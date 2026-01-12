Sol Vega no BBB 26: quem é a participante dos Veteranos

Sol Vega, de 47 anos, nasceu na capital de São Paulo e participou da 4ª edição do BBB. / Crédito: Reprodução/Instagram/@solvegaoficial

Sol Vega foi confirmada nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo Veteranos do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Natural da capital de São Paulo. O anúncio de sua participação ocorreu durante a estreia do programa na TV Globo. Ele se junta aos outros sete integrantes do Camarote desta edição. Veja mais detalhes a seguir.

Em 2016, participou da série Supermax, da Globo, e precisou raspar a cabeça para a personagem que interpretou. A produção não teve uma boa audiência e foi cancelada. Em 2025, lançou sua marca de roupas afro. Sol Vega no BBB 26: relembre as polêmicas da atriz no reality Sol não passou despercebida durante sua participação no Big Brother Brasil 4. Um dos momentos icônicos foi a briga entre Sol e Marcela na reta final da temporada. Na festa, Marcela alfinetou Sol sobre a relação da atriz com Rogério, gerando uma troca de ofensas entre elas. No dia seguinte, Sol indicou a rival ao paredão, e Marcela foi eliminada.