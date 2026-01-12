Sol Vega no BBB 26: quem é a participante dos Veteranos

Sol Vega no BBB 26: conheça participante dos VeteranosParticipante do grupo Veteranos no BBB 26, Sol Vega foi anunciada durante a estreia do reality show, na noite desta segunda, 12. Saiba quem é
Sol Vega foi confirmada nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo Veteranos do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Natural da capital de São Paulo.
O anúncio de sua participação ocorreu durante a estreia do programa na TV Globo. Ele se junta aos outros sete integrantes do Camarote desta edição. Veja mais detalhes a seguir.
Veterana BBB 26: conheça Sol Vega
Sol Vega, de 47 anos, nasceu na capital de São Paulo e participou da 4ª edição do BBB. A atriz e empresária teve sua passagem pela casa mais vigiada do Brasil marcada pela interpretação da música “We Are The World”, de Michael Jackson e Lionel Richie, popularmente conhecida em sua voz como “Iarnuou".
Na sua primeira vez no reality, o objetivo era vencer para ajudar a família e iniciar a carreira de atriz. Sol trabalhava como frentista antes de entrar na Casa, escolhida com 76% dos votos do público.
Após sua participação no BBB, seguiu com a ideia de se tornar atriz, e mudou-se para o Rio de Janeiro para estudar teatro. O primeiro papel de protagonista veio em 2014, com a peça “Turma do Barulho”, em que contracenava com 23 crianças.
Em 2016, participou da série Supermax, da Globo, e precisou raspar a cabeça para a personagem que interpretou. A produção não teve uma boa audiência e foi cancelada. Em 2025, lançou sua marca de roupas afro.
Sol Vega no BBB 26: relembre as polêmicas da atriz no reality
Sol não passou despercebida durante sua participação no Big Brother Brasil 4. Um dos momentos icônicos foi a briga entre Sol e Marcela na reta final da temporada.
Na festa, Marcela alfinetou Sol sobre a relação da atriz com Rogério, gerando uma troca de ofensas entre elas. No dia seguinte, Sol indicou a rival ao paredão, e Marcela foi eliminada.
Participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Pedro Espindola, 22, vendedor ambulante, de Curitiba (PR)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Henri Castelli, 47, ator, de São Bernardo do Campo (SP)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4