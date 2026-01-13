BBB 26: premiação histórica muda patamar de disputa; entenda

O BBB 26 vai pagar o maior prêmio da história do reality; confira o valor / Crédito: Reprodução Gshow/Globo

O Big Brother Brasil 26 (BBB 26) iniciou nessa segunda-feira, 12, revelando um prêmio milionário além da expectativa dos participantes e espectadores. O valor foi revelado por Tadeu Schmidt logo no primeiro programa da temporada e repercutiu dentro e fora da casa; confira os números e a reação dos confinados.