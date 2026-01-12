Participantes do BBB 26: quem é Jordana, Pipoca do Centro-Oeste

A moradora de Brasília foi a escolhida da Casa de Vidro Centro-Oeste para entrar no elenco do BBB 26 / Crédito: Reprodução / Globo/ gshow

A tocantinense Jordana Morais, de 29 anos, é uma das participantes do grupo Pipoca do BBB 26. Confinada na Casa Vidro, foi votada pelo público para integrar o elenco da edição. Neste ano, as casas foram divididas pelas regiões do País e, de cada uma, foram votados um homem e uma mulher para entrarem oficialmente na casa. Jordana foi a escolhida da Região Oeste, ao lado de Paulo Augusto.

Advogada, influenciadora e modelo, seu sonho é fazer tudo que tem direito no reality, “o prêmio é consequência”. Saiba mais sobre a história e motivações da participante, a seguir. BBB 26: conheça a história de Jordana, participante da região Centro-Oeste Moradora de Brasília, no Distrito Federal, Jordana Morais é formada em Direito há sete anos, sua ocupação principal, apesar de revelar não gostar muito da área. Também é modelo fotográfica e influenciadora digital. Leia mais Pipocas no BBB 26: veja lista completa de participantes escolhidos Sobre o assunto Pipocas no BBB 26: veja lista completa de participantes escolhidos Nasceu em Paraíso do Tocantins, mas se mudou para Goiânia ainda bebê, onde foi criada até a adolescência. As 16 anos, foi morar em Brasília na casa da avó materna após a separação dos pais.

Conta que não teve luxos na infância, mas também não passou por dificuldades. Apesar disso, já trabalhou como bartender, professora de inglês, entre outras funções. Sua atuação como modelo começou por influência da mãe que trabalha como fotógrafa. Segundo Jordana, também foi a mãe que incentivou a ser mais independente e desinibida. “Sou extremamente extrovertida, comunicativa. E tenho muito empatia pelos outros. Gosto de ajudar. E sou muito divertida, sou aquela pessoa que faz piada de si, muito espontânea”, garante a participante.

Nas redes sociais, Jordana compartilha seus trabalhos com os seguidores. Seu perfil no Instagram já ultrapassa a marca de 110 mil seguidores, um crescimento expressivo desde que foi anunciada como candidata à vaga, quando contava com 32 mil seguidores. Além da profissão e seu apreço pela vaidade, a candidata possuí um lado mais ligado a espiritualidade e ao misticismo. Devido à dualidade de personalidades, seus amigos apelidaram a advogada de "hippie chique". Jordana diz acreditar em Deus, mas não segue uma religião específica. "Eu me conecto com a espiritualidade de forma livre e verdadeira", completa a influenciadora.