Participantes do BBB 26: quem é Jordana, Pipoca do Centro-Oeste

Pipoca do BBB 26: conheça Jordana, participante que vem do Centro-OesteMoradora de Brasília, advogada, modelo e influenciadora digital. Ela diz que viver a experiência do programa é mais importante que o prêmio
A tocantinense Jordana Morais, de 29 anos, é uma das participantes do grupo Pipoca do BBB 26. Confinada na Casa Vidro, foi votada pelo público para integrar o elenco da edição.
Neste ano, as casas foram divididas pelas regiões do País e, de cada uma, foram votados um homem e uma mulher para entrarem oficialmente na casa. Jordana foi a escolhida da Região Oeste, ao lado de Paulo Augusto.
Advogada, influenciadora e modelo, seu sonho é fazer tudo que tem direito no reality, “o prêmio é consequência”. Saiba mais sobre a história e motivações da participante, a seguir.
BBB 26: conheça a história de Jordana, participante da região Centro-Oeste
Moradora de Brasília, no Distrito Federal, Jordana Morais é formada em Direito há sete anos, sua ocupação principal, apesar de revelar não gostar muito da área. Também é modelo fotográfica e influenciadora digital.
Nasceu em Paraíso do Tocantins, mas se mudou para Goiânia ainda bebê, onde foi criada até a adolescência. As 16 anos, foi morar em Brasília na casa da avó materna após a separação dos pais.
Conta que não teve luxos na infância, mas também não passou por dificuldades. Apesar disso, já trabalhou como bartender, professora de inglês, entre outras funções.
Sua atuação como modelo começou por influência da mãe que trabalha como fotógrafa. Segundo Jordana, também foi a mãe que incentivou a ser mais independente e desinibida.
“Sou extremamente extrovertida, comunicativa. E tenho muito empatia pelos outros. Gosto de ajudar. E sou muito divertida, sou aquela pessoa que faz piada de si, muito espontânea”, garante a participante.
Nas redes sociais, Jordana compartilha seus trabalhos com os seguidores. Seu perfil no Instagram já ultrapassa a marca de 110 mil seguidores, um crescimento expressivo desde que foi anunciada como candidata à vaga, quando contava com 32 mil seguidores.
Além da profissão e seu apreço pela vaidade, a candidata possuí um lado mais ligado a espiritualidade e ao misticismo. Devido à dualidade de personalidades, seus amigos apelidaram a advogada de “hippie chique”.
Jordana diz acreditar em Deus, mas não segue uma religião específica. “Eu me conecto com a espiritualidade de forma livre e verdadeira”, completa a influenciadora.
Jordana no BBB 26: saiba as motivações da participante
O BBB é um sonho seu e da mãe, por isso Jordana quer viver todas as experiências do reality e se jogar de cabeça. Assume ter personalidade forte, ser intensa, teimosa e dificilmente convencida de que não está certa.
Jordana acredita que o prêmio é uma consequência do jogo e por isso vai aproveitar casa minuto se entrar na casa. “Eu prefiro dormir arrependida do que com vontade”, pontua a Pipoca, que descarta a possibilidade de se relacionar com alguém no programa.
Antes de entrar no BBB, investiu mais de R$ 40 mil em procedimentos estéticos. Jordana passou por cinco intervenções: rinoplastia, lipoaspiração, botox no rosto, harmonização facial e implante de silicone.
A participante se apresenta como alguém intensa e que gosta de fazer a diferença na vida das pessoas. “Tudo que eu faço na minha vida, nada é meio-termo. Ou eu me jogo de cabeça, ou nem faço. Ou me interesso muito, ou não interesso nada”, declarou Jordana.
Instagram: @jordanaribmorais
Casa de Vidro no BBB 26
Na dinâmica da Casa de Vidro, os participantes ficam confinados em um espaço transparente, fora da casa principal, com acompanhamento constante do público. Neste ano, foram cinco casas espalhadas pelos shoppings, uma em cada região do País.
A entrada definitiva no BBB depende exclusivamente da votação popular. Foram 10 participantes escolhidos, 2 homens e 2 mulheres de cada casa.
O BBB 26 estreia nesta segunda-feira, 12, com exibição na TV Globo e cobertura multiplataforma no Globoplay e no gshow.
A nova edição mantém o prêmio de R$ 3 milhões e promete atualizações nas dinâmicas do jogo e na interação com o público.
Participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Pedro Espindola, 22, vendedor ambulante, de Curitiba (PR)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Henri Castelli, 47, ator, de São Bernardo do Campo (SP)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4