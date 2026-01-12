Participantes do BBB 26: quem é Samira, Pipoca do Sul

Escolhida pelo público na Casa de Vidro do Sul, Samira integra o grupo Pipoca do BBB 26. / Crédito: Reprodução/Globo/gshow

O Big Brother Brasil 26 segue apresentando os participantes do grupo Pipoca, e um dos nomes que já chama atenção é Samira, escolhida pelo público após vencer a disputa da Casa de Vidro do Sul. A gaúcha de 25 anos de idade garantiu a vaga no reality ao superar Elisa na votação popular e agora integra oficialmente o elenco da nova edição do programa.

Vivendo em um balneário acostumado a receber turistas sul-americanos, ela conta que frequentemente é confundida com estrangeira. O visual autêntico e a maneira espontânea de se comunicar reforçam a imagem de alguém que não passa despercebida, característica que deve influenciar sua trajetória na casa. Independência precoce e saída de casa aos 14 anos Desde muito jovem, Samira demonstrou vontade de trilhar o próprio caminho. Comunicativa e determinada, ela saiu da casa dos pais ainda na adolescência.

Aos 14 anos, escreveu uma carta para um internato no Rio Grande do Sul pedindo uma bolsa de estudos, em busca de mais liberdade para expressar sua identidade. Segundo ela, a criação em uma família tradicional dificultava esse processo. Uma briga com o pai acabou sendo o empurrão definitivo para a mudança. A carta chegou às mãos de um empresário, que decidiu custear sua permanência na instituição privada, já que a família não tinha condições financeiras.