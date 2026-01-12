Participantes do BBB 26: quem é Samira, Pipoca do Sul

Pipoca do BBB 26: veja quem é Samira, participante da Casa de Vidro SulGaúcha de 25 anos venceu disputa com Elisa, carrega uma história de independência precoce e promete levar autenticidade e intensidade para o jogo
O Big Brother Brasil 26 segue apresentando os participantes do grupo Pipoca, e um dos nomes que já chama atenção é Samira, escolhida pelo público após vencer a disputa da Casa de Vidro do Sul.
A gaúcha de 25 anos de idade garantiu a vaga no reality ao superar Elisa na votação popular e agora integra oficialmente o elenco da nova edição do programa.
Morando há cerca de cinco anos na Praia do Rosa, em Imbituba, Santa Catarina, Samira leva para o BBB 26 uma história marcada por decisões ousadas, trabalho desde cedo e uma personalidade que ela mesma define como “única, mas confusa de entender, às vezes”.
Saiba mais sobre a história e motivações da candidata, a seguir.
Conheça Samira, participante do BBB 26
Natural do Rio Grande do Sul, Samira é mais conhecida como Sami. Atendente de bar, ela se descreve como intensa, alto astral e apaixonada por botas e chapéus, elementos que fazem parte do seu estilo marcante.
Vivendo em um balneário acostumado a receber turistas sul-americanos, ela conta que frequentemente é confundida com estrangeira.
O visual autêntico e a maneira espontânea de se comunicar reforçam a imagem de alguém que não passa despercebida, característica que deve influenciar sua trajetória na casa.
Independência precoce e saída de casa aos 14 anos
Desde muito jovem, Samira demonstrou vontade de trilhar o próprio caminho. Comunicativa e determinada, ela saiu da casa dos pais ainda na adolescência.
Aos 14 anos, escreveu uma carta para um internato no Rio Grande do Sul pedindo uma bolsa de estudos, em busca de mais liberdade para expressar sua identidade.
Segundo ela, a criação em uma família tradicional dificultava esse processo. Uma briga com o pai acabou sendo o empurrão definitivo para a mudança.
A carta chegou às mãos de um empresário, que decidiu custear sua permanência na instituição privada, já que a família não tinha condições financeiras.
Estudos, trabalho e superação financeira
No internato, Samira aproveitou todas as oportunidades disponíveis. Estudou teatro, participou de coral e integrou até a banda cívica. Paralelamente, começou a trabalhar para conseguir se manter e suprir necessidades básicas.
Ela relembra que, escondida, vendia alimentos para comprar roupas e outros itens pessoais. As dificuldades financeiras e os julgamentos sobre sua aparência marcaram essa fase da vida, mas também ajudaram a moldar sua resiliência.
Mais tarde, morou por dois anos em São Paulo, onde viveu em outro internato e chegou a iniciar o curso de Publicidade. Para pagar a faculdade, vendia livros e produtos de porta em porta.
Depois, mudou-se para Santa Catarina, onde ingressou no curso de Direito e chegou ao quinto período, mas precisou trancar a matrícula por falta de recursos.
Vida atual, trabalhos variados e desafios pessoais
Atualmente, Samira vive na Praia do Rosa e trabalha como atendente de bar, além de aceitar diferentes tipos de trabalhos temporários. Babá, caixa móvel, monitora, vendedora e estagiária no Fórum estão entre as funções que já exerceu para garantir a própria renda.
Ela afirma que seu maior medo hoje é abrir aplicativos bancários, já que as dívidas fizeram com que seu nome fosse negativado. Apesar disso, diz que muitas vezes é rotulada como “patricinha” por quem não conhece sua trajetória.
Samira também é tutora de Lindolfo, um cachorro de três patas que vive com ela há cerca de um ano e é parte importante de sua rotina.
Instagram: samirasagr_
Samira no BBB 26 e expectativas para o jogo
Integrante do grupo Pipoca, Samira entra no BBB 26 após conquistar o público na Casa de Vidro do Sul. A dinâmica manteve os candidatos confinados em um espaço transparente, com votação aberta para decidir quem seguiria para a casa principal.
Com uma história marcada por independência, múltiplos trabalhos e forte senso de identidade, a gaúcha promete levar autenticidade e intensidade para o reality.
Para ela, o programa representa mais uma chance de mostrar quem realmente é e transformar sua realidade.
