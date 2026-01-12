Veteranos BBB 26: lista completa dos participantes anunciados

Além dos 10 participantes do grupo Pipoca, BBB 26 terá 8 integrantes do Camarote e 8 ex-BBBs, que serão anunciados nesta noite de estreia, 12 de janeiro

Confira a seguir a relação completa de quem está na disputa pelo prêmio de R$ 3 milhões e compõe o grupo de Veteranos, novidade da edição.

O elenco do Big Brother Brasil 26 ( BBB 26 ) estará completo na noite de estreia, nesta segunda-feira, 12. Com a soma dos grupos Pipoca, Camarote e Veteranos, a edição histórica conta com 26 competidores .

O grupo de Veteranos é composto por ex-BBBs e é uma das novidades desta edição do BBB, que é a segunda sob direção de Rodrigo Dourado, após a saída de Boninho, em setembro de 2024 .

A matéria será atualizada conforme os nomes forem anunciados pela emissora. Veja mais abaixo que horas os dois primeiros serão revelados .

Diferente de anos anteriores (com o "Big Day"), os 8 famosos e os 8 ex-BBBs são revelados apenas no dia de estreia; dois, no intervalo da estreia da novela " Coração Acelerado ", e o restante durante o ao vivo.

O ator Babu Santana foi confirmado nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo de Veteranos do Big Brother Brasil 26 ( BBB 26 ). Natural do Vidigal, no Rio de Janeiro, o ex-BBB participou da 20ª edição do reality show e retorna neste ano.

Os ex-integrantes serão anunciados nesta segunda, junto dos Camarotes.

Sol Vega, de 47 anos, nasceu na capital de São Paulo e participou da 4ª edição do BBB.

Conhecido por seus projetos de atuação, o ator já protagonizou a cinebiografia do cantor Tim Maia e, dentro da perspectiva musical, foi um dos participantes selecionados para o The Masked Singer Brasil.

Sarah Andrade foi confirmada nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo Veteranos do Big Brother Brasil 26 ( BBB 26 ). Natural de Brasília, Distrito Federal.

A atriz e empresária teve sua passagem pela casa mais vigiada do Brasil marcada pela interpretação da música “We Are The World”, de Michael Jackson e Lionel Richie, popularmente conhecida em sua voz como “Iarnuou".

A empresária, de 34 anos, ganhou destaque durante participação na 21ª edição do Big Brother Brasil. Na ocasião, se aproximou de Gil do Vigor e Juliette, mas o trio não permaneceu unido até o final do reality show, afastando-se de Juliette, que se tornaria a campeã do ano.

Jonas Sulzbach

Jonas Sulzbach é um dos participantes Veteranos do BBB 26 Crédito: TV Globo/Divulgação

Jonas Sulzbach foi confirmado nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo de Veteranos do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Natural de Lajeado, no Rio Grande do Sul, o ex-BBB participou da 12ª edição do reality show e retorna neste ano.

Em sua primeira participação no Big Brother Brasil, Jonas chegou ao terceiro lugar no pódio e levou R$ 50 mil na 12ª edição. Agora, aos 39 anos, retorna à "casa mais vigiada do Brasil". O espaço também recebeu a sua ex-namorada, Mari Gonzalez, que participou do BBB 20.

Alberto Cowboy

Alberto Cowboy é um dos participantes Veteranos do BBB 26 Crédito: TV Globo/Divulgação

Alberto Cowboy foi confirmado nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo de Veteranos do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Natural de Manhuaçu, em Minas Gerais, o ex-BBB participou da 7ª edição do reality show e retorna neste ano.

Em sua primeira participação do Big Brother Brasil, Alberto tinha 30 anos. Foi no reality show que recebeu o apelido de 'Cowboy', usado até hoje.

Ana Paula Renault

Ana Paula Renault está no BBB 26 Crédito: Reprodução Globo

A jornalista Ana Paula Renault foi confirmada nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo de Veteranos do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, a ex-BBB participou da 17ª edição do reality show e retorna neste ano.

Em 2018, ela fez parte de A Fazenda 10, sendo assim a primeira ex-integrante do reality da Record a participar do programa da Globo.

Participantes do BBB 26: Pipocas já foram anunciados

O grupo de Pipocas inclui competidores anônimos, o tipo de participante original do programa. Neste ano, foram selecionados a partir de cinco Casas de Vidro, em cada região do Brasil. Foi a primeira vez em que a dinâmica ocorreu em mais de uma cúpula.

Quatro pessoas disputaram duas vagas em cada Casa de Vidro, somando 10 participantes finais. Eles foram apresentados na sexta, 9, enquanto a lista final foi anunciada nesse domingo, 11. São eles:

Maxiane, de 32 anos, de Nazaré da Mata, Pernambuco (Região Nordeste)

Marcelo, 31, de Currais Novos, Rio Grande do Norte (Região Nordeste) Marciele, 32, de Juruti, Pará (Região Norte) Brígido, 34, de Manaus, Amazonas (Região Norte) Jordana, 29, de Brasília, Distrito Federal (Região Centro-Oeste) Paulo Augusto, 21, de Inhumas, Goiás (Região Centro-Oeste) Milena, 26, de Itambacuri, Minas Gerais (Região Sudeste) Marcel, 35, de Catanduva, São Paulo (Região Sudeste) Samira, 25, de Butiá, Rio Grande do Sul (Região Sul) Pedro, 22, de Curitiba, Paraná (Região Sul)

BBB 26: horário dos participantes

Durante coletiva de imprensa na última quinta, 8, dentro da casa do BBB 26, o Big Fone tocou. Ao público de jornalistas e influenciadores, foi revelado que dois nomes do grupo Camarote serão revelados no intervalo do primeiro capítulo de "Coração Amarelo", nova novela das sete.



O anúncio deve ocorrer, portanto, por volta de 19h40min.



Os demais Camarotes e Veteranos serão apresentados apenas durante a edição de estreia do programa, logo após a novela "Três Graças", a partir de 22h25min.

BBB 26: onde assistir ao vivo

Além do Globoplay, streaming da TV Globo, onde é possível assistir ao sinal da emissora ao vivo e ter acesso a 12 câmeras em tempo real, o BBB 26 poderá ser assistido via TV por assinatura.

O Multishow terá transmissão de 60 minutos logo após o encerramento da edição ao vivo na TV aberta. O canal também exibe o programa "BBB – A Eliminação", às quartas ou quintas.

À frente dos quadros de humor estarão Rafael Portugal e Rodrigo Sant’Anna. Já Gil do Vigor e Ceci Ribeiro seguem no "Bate Papo BBB", onde ocorre a conversa com os eliminados.

BBB 26: quais as novidades da edição?

Em outubro último, Tadeu Schmidt, que comanda o programa pelo quinto ano seguido, anunciou uma série de novidades para o BBB 26, além do grupo de Veteranos e das Casas de Vidro múltiplas.

Mais interatividade

Na nova edição, os espectadores do reality show conseguirão interagir e influenciar mais o jogo.



Além de selecionar 10 dos 20 competidos das Casas de Vidro, "o público poderá substituir um jogador a qualquer momento", segundo o apresentador.

"Se não estiver rendendo, entra outro no lugar. É a nossa política de tolerância zero com as plantas", determinou Tadeu.

Os candidatos que aguardarão para substituir "plantas" ficarão confinados em um "laboratório". Lá, devem enfrentar desafios para conquistar o público — e uma vaga oficial.

Voto direto no Globoplay

A votação para o BBB 26 não será restrita ao site Gshow. O próprio Globoplay terá enquete de votação no painel de exibição durante o programa ao vivo.

Como nos anos recentes, o voto será único, vinculado ao CPF do votante, para garantir segurança e autenticidade.

Cartola BBB



Uma versão especial do Cartola BBB, famoso fantasy game da Globo, é outra novidade do BBB 26. Usuários poderão montar times com os participantes reais da casa.

Cada vitória dentro do confinamento renderá pontos para os usuários. Vence quem acumular mais pontos ao fim da temporada.