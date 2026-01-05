Quem ganhou o BBB 25? Relembre todos os campeões

Quem ganhou o BBB 25? Confira lista com todos os campeõesDa estreia em 2002 à edição mais recente, programa já consagrou 25 vencedores e segue como um dos maiores fenômenos da TV brasileira
O Big Brother Brasil 25 (BBB 25) definiu a ganhadora após temporada repleta de combates e uma dinâmica diferente: os participantes entraram como duplas.
Bailarina e professora de dança, Renata Saldanha venceu a edição com 51,90% da média dos votos do público na final exibida em 22 de abril de 2025, levando o prêmio de R$ 2,72 milhões.
Natural de Fortaleza, Renata disputou a decisão com Guilherme Vilar, segundo colocado, e João Pedro Siqueira Castro, que terminou em terceiro lugar.
Apresentada por Tadeu Schmidt, a 25ª edição do reality da emissora Globo contou com mudanças no jogo: entre elas a dinâmica de duplas na fase inicial e logo depois a divisão das mesmas para prêmio único, além da participação de anônimos e famosos na casa mais vigiada do Brasil.
Entre os camarotes que participaram ano passado estão a atriz Vitoria Strada, o ator Diogo Almeida, a musa fitness Gracyanne Barbosa e os irmãos ginastas Diego Hypolito e Daniele Hypolito.
A trajetória dos campeões do BBB
Desde a estreia do programa, em 2002, o Big Brother Brasil já revelou 25 campeões. Ao longo dos anos, o reality acumulou edições marcantes, personagens populares e vencedores que se tornaram figuras conhecidas do público.
>>Siga o canal "Famosos, TV e Realities" no WhatsApp
Confira a lista completa dos campeões por edição:
- BBB 1 (2002) - Kleber Bambam
- BBB 2 (2002) - Rodrigo Cowboy
- BBB 3 (2003) - Dhomini Ferreira
- BBB 4 (2004) - Cida dos Santos
- BBB 5 (2005) - Jean Wyllys
- BBB 6 (2006) - Mara Viana
- BBB 7 (2007) - Diego Alemão
- BBB 8 (2008) - Rafinha
- BBB 9 (2009) - Max Porto
- BBB 10 (2010 - Marcelo Dourado
- BBB 11 (2011) - Maria Melilo
- BBB 12 (2012) - Fael Cordeiro
- BBB 13 (2013) - Fernanda Keulla
- BBB 14 (2014) - Vanessa Mesquita
- BBB 15 (2015) - Cézar Lima
- BBB 16 (2016) - Munik Nunes
- BBB 17 (2017) - Emilly Araújo
- BBB 18 (2018) - Gleici Damasceno
- BBB 19 (2019) - Paula von Sperling
- BBB 20 (2020) - Thelma Assis
- BBB 21 (2021) - Juliette Freire
- BBB 22 (2022) - Arthur Aguiar
- BBB 23 (2023) - Amanda Meirelles
- BBB 24 (2024) - Davi Brito
- BBB 25 (2025) - Renata Saldanha
BBB, um fenômeno "global" que atravessa gerações
Com mais de duas décadas no ar, o Big Brother Brasil se consolidou como um dos principais produtos do entretenimento nacional.
O programa se reinventou ao longo do tempo, alterando formatos, valores de premiação e dinâmicas, mas mantendo a capacidade de mobilizar milhões de espectadores e gerar debates dentro e fora das redes sociais a cada nova edição.