Quem ganhou o BBB 25? Relembre todos os campeões

A campeã do Big Brother Brasil 25 (BBB 25) foi Renata Saldanha / Crédito: Reprodução/Instagram @bbb

O Big Brother Brasil 25 (BBB 25) definiu a ganhadora após temporada repleta de combates e uma dinâmica diferente: os participantes entraram como duplas. Bailarina e professora de dança, Renata Saldanha venceu a edição com 51,90% da média dos votos do público na final exibida em 22 de abril de 2025, levando o prêmio de R$ 2,72 milhões.