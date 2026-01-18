Pipoca do BBB 26: saiba quem é Chaiany, campeã do Quarto Branco

Chaiany, natural de Goiás, superou 120 horas de resistência e conquista últimas vagas do BBB 26 / Crédito: Divulgação / Globo / gshow

A goiana Chaiany de Andrade, de 25 anos, foi uma das últimas resistentes do Quarto Branco e entrou para o grupo Pipoca do BBB 26. Antes de vencer as 120 horas de Prova, a sister já havia conquistado o público durante o confinamento na Casa de Vidro do Centro-Oeste. Chaiany foi mãe na adolescência e interrompeu os estudos antes de completar o Ensino Fundamental. Apesar das dificuldades, ela encara a vida com bom humor e encontra no reality uma oportunidade de melhorar de vida.

Saiba mais sobre a história e motivações da sister a seguir. BBB 26: conheça a história de Chaiany Criada em uma roça, no Vale do Paranã, em Goiás, Chaiany começou a trabalhar ainda na infância, com apenas 10 anos, ajudando nas atividades rurais. Aos 15, deu à luz a sua primeira filha, Lara, que nasceu com hidronefrose renal, com apenas um rim funcionando. Devido às dificuldades, saiu da escola antes de entrar no Ensino Médio. Após passar por cirurgias delicadas, Lara vive bem. “Quando ela nasceu, não sabia o que estava fazendo da vida. Não sabia que ela não urinava, não sabia que a fralda tinha que ficar cheia. Aprendi a ser mãe no hospital. Era um bicho do mato, não sabia conversar, me defender, nem defendê-la”.

Já adulta, Chaiany não tem uma relação boa com parte da família, inclusive com o pai e os irmãos. Por isso, a participante diz não ter medo do cancelamento, pois, segundo ela, “já é cancelada pela família”. Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp A goiana se descreve como alguém bem humorada e uma boa companhia. “Acho que a pessoa que não quer ser minha amiga é louca, não tem bom gosto, porque eu sou muito de boa”, diz Chaiany. “Tenho uma autoestima, né? Porque eu já sofri muito. Hoje aprendi a me amar. Não tem nada nem ninguém que me diga o contrário. Já disseram muito, já chorei muito. Hoje em dia eu me amo, do jeito que sou”, completa. Durante a Casa de Vidro, Chaiany ganhou o apelido de “Pipoca raiz” e logo encantou alguns fãs. “Sou povão. Gosto de beber e xingo mesmo. Vão me chamar muito de 'vtzera'”, diz ela, sem medo de julgamentos. Leia mais BBB 26: Quem entrou pela Casa de Vidro? Veja os escolhidos por região Sobre o assunto BBB 26: Quem entrou pela Casa de Vidro? Veja os escolhidos por região Chaiany no BBB 26: saiba as motivações da sister Além da lavoura, Chaiany já trabalhou como chapeira, garçonete, auxiliar de produção, cerimonialista e camareira, porém, está desempregada atualmente. Sua motivação durante o BBB é conquistar uma vida estável com melhores condições financeiras.