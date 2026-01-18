Pipoca do BBB 26: saiba quem é Chaiany, campeã do Quarto Branco

Pipoca do BBB 26: saiba quem é Chaiany, campeã do Quarto BrancoPipoca Raiz? Conheça Chaiany, a campeã do Quarto Branco. Ela busca um futuro melhor para a filha e não tem medo do cancelamento; saiba mais sobre a sister
A goiana Chaiany de Andrade, de 25 anos, foi uma das últimas resistentes do Quarto Branco e entrou para o grupo Pipoca do BBB 26. Antes de vencer as 120 horas de Prova, a sister já havia conquistado o público durante o confinamento na Casa de Vidro do Centro-Oeste.
Chaiany foi mãe na adolescência e interrompeu os estudos antes de completar o Ensino Fundamental. Apesar das dificuldades, ela encara a vida com bom humor e encontra no reality uma oportunidade de melhorar de vida.
Saiba mais sobre a história e motivações da sister a seguir.
BBB 26: conheça a história de Chaiany
Criada em uma roça, no Vale do Paranã, em Goiás, Chaiany começou a trabalhar ainda na infância, com apenas 10 anos, ajudando nas atividades rurais. Aos 15, deu à luz a sua primeira filha, Lara, que nasceu com hidronefrose renal, com apenas um rim funcionando.
Devido às dificuldades, saiu da escola antes de entrar no Ensino Médio. Após passar por cirurgias delicadas, Lara vive bem. “Quando ela nasceu, não sabia o que estava fazendo da vida. Não sabia que ela não urinava, não sabia que a fralda tinha que ficar cheia. Aprendi a ser mãe no hospital. Era um bicho do mato, não sabia conversar, me defender, nem defendê-la”.
Já adulta, Chaiany não tem uma relação boa com parte da família, inclusive com o pai e os irmãos. Por isso, a participante diz não ter medo do cancelamento, pois, segundo ela, “já é cancelada pela família”.
A goiana se descreve como alguém bem humorada e uma boa companhia. “Acho que a pessoa que não quer ser minha amiga é louca, não tem bom gosto, porque eu sou muito de boa”, diz Chaiany.
“Tenho uma autoestima, né? Porque eu já sofri muito. Hoje aprendi a me amar. Não tem nada nem ninguém que me diga o contrário. Já disseram muito, já chorei muito. Hoje em dia eu me amo, do jeito que sou”, completa.
Durante a Casa de Vidro, Chaiany ganhou o apelido de “Pipoca raiz” e logo encantou alguns fãs. “Sou povão. Gosto de beber e xingo mesmo. Vão me chamar muito de 'vtzera'”, diz ela, sem medo de julgamentos.
Chaiany no BBB 26: saiba as motivações da sister
Além da lavoura, Chaiany já trabalhou como chapeira, garçonete, auxiliar de produção, cerimonialista e camareira, porém, está desempregada atualmente. Sua motivação durante o BBB é conquistar uma vida estável com melhores condições financeiras.
“Minha maior dor é não ter condição de cuidar da minha filha, depender dos outros”, compartilhou a sister. Em uma postagem que deixou pronta, assim que foi anunciada como integrante da casa de vidro, ela escreveu uma mensagem para Lara.
“A vida nunca foi fácil para mim, mas a mesma vida que me castigou me presenteou com minha querida filha, Lara, que tanto amo! Esse é o nosso sonho, filha! Quero poder te dar o melhor, e de uma forma te agradecer o tanto que você mudou minha vida! É por você!”.
Instagram: @chaianydeandrade
Participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Pedro Espindola, 22, vendedor ambulante, de Curitiba (PR)
- Chaiany de Andrade, 25, autônoma, de São João da Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora ambulante, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42, produtor cultural, de Salvador (BA)
- Matheus Moreira, 25, bancário e professor de boxe, de Porto Alegre (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Henri Castelli, 47, ator, de São Bernardo do Campo (SP)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4