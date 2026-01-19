Enquete Paredão BBB 26 - quem sai: Ana Paula, Aline ou Milena?Ana Paula, Aline e Milena estão no Paredão; vote na enquete O POVO em quem deve sair no Paredão do Big Brother Brasil 26 (BBB 26)
A primeira formação de Paredão do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) ocorre na noite deste domingo, 18 de janeiro (18/01). A votação e contra-golpes da Casa define os três participantes que encaram a votação do público.
A eliminação acontece na terça-feira, 20, durante o progama ao vivo. O voto é para sair, com Aline, Ana Paula e Milena no Paredão.
Enquete Paredão BBB 26 - quem sai? Vote no participante
Enquete BBB 25: como foi formado o Paredão?
O líder Alberto Cowboy indicou Milena. Aline já estava na berlinda após indicação de Marcelo que atendeu o Big Fone na última quinta-feira, 15. Em seguida, a dançarina indicou Ana Paula para o Paredão.
Logo em seguida começou a votação da casa, no Confessionário, e Paulo Augusto foi o mais votado pelos brothers.
Enquete BBB 26: quem votou em quem?
- Solange Couto votou em Paulo Augusto;
- Ana Paula votou em Paulo Augusto;
- Breno votou em Paulo Augusto;
- Aline votou em Paulo Augusto;
- Jonas votou em Paulo Augusto;
- votou em Paulo Augusto;
- Brígido votou em Sol Veiga;
- Sarah votou em Paulo Augusto;
- Edílson votou em Sol Veiga;
- Jordana votou em Edílson;
- Marcelo votou em Paulo Augusto;
- Maxiane votou em Juliano Floss;
- Juliano votou em Sol Veiga;
- Samira votou em Paulo Augusto;
- Babu Santana votou em Sol Veiga;
- Milena votou em Paulo Augusto;
- Paulo Augusto votou em Sol Veiga;
- Sol Veiga votou em Juliano Floss;
- Matheus votou em Maxiane;
- Gabriela votou em Paulo Augusto;
- Leandro votou em Jonas Sulzbach;
- Chaiany votou em Brígido.
Enquete Paredão BBB 26: cadastro na conta Globo
Para os usuários que já possuem cadastro na conta Globo, basta CLICAR AQUI e acessar a página de login. Outra possibilidade é utilizar o Google ou o Facebook para entrar.
Aos que se cadastraram pela primeira vez, um e-mail de confirmação será enviado para finalizar o processo e ativar a sua conta. Em seguida, o número de telefone será solicitado para o avanço da validação.
Outros dados podem ser informados, como o CPF, antes que o usuário possa votar no BBB 24.
Enquete BBB 26: menor de idade vota?
Os menores entre 8 e 16 anos devem indicar um responsável para autorizar o processo de sua conta Globo. De acordo com o GShow, o procedimento faz parte de adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).
Enquete Paredão BBB 26: como funciona cada votação?
Cada processo de votação (Voto da Torcida e Voto Único) terá 50% de peso cada no resultado final.
Confira o funcionamento dos votos a seguir.
Voto da Torcida
O Voto da Torcida mantém o formato original das edições anteriores, com a chance do usuário votar quantas vezes quiser, após fazer login em sua conta Globo.
Voto Único
Como o próprio nome já prediz, o usuário votará apenas uma vez e precisa informar o número do CPF para validar o voto.