Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete Paredão BBB 26 - quem sai: Ana Paula, Aline ou Milena?

Enquete Paredão BBB 26 - quem sai: Ana Paula, Aline ou Milena?

Ana Paula, Aline e Milena estão no Paredão; vote na enquete O POVO em quem deve sair no Paredão do Big Brother Brasil 26 (BBB 26)
Atualizado às Autor Mariana Fernandes
Autor
Mariana Fernandes Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A primeira formação de Paredão do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) ocorre na noite deste domingo, 18 de janeiro (18/01). A votação e contra-golpes da Casa define os três participantes que encaram a votação do público. 

A eliminação acontece na terça-feira, 20, durante o progama ao vivo. O voto é para sair, com Aline, Ana Paula e Milena  no Paredão.

Leia mais

Enquete Paredão BBB 26 - quem sai? Vote no participante

 

 

Leia mais

Enquete BBB 25: como foi formado o Paredão?

O líder Alberto Cowboy indicou Milena. Aline já estava na berlinda após indicação de Marcelo que atendeu o Big Fone na última quinta-feira, 15. Em seguida, a dançarina indicou Ana Paula para o Paredão. 

Logo em seguida começou a votação da casa, no Confessionário, e Paulo Augusto foi o mais votado pelos brothers. 

Na prova Bate Volta, em que somente Milena ficou de fora

Enquete BBB 26: quem votou em quem?

  1. Solange Couto votou em Paulo Augusto;
  2. Ana Paula votou em Paulo Augusto;
  3. Breno votou em Paulo Augusto;
  4. Aline votou em Paulo Augusto;
  5. Jonas votou em Paulo Augusto;
  6. votou em Paulo Augusto;
  7. Brígido votou em Sol Veiga;
  8. Sarah votou em Paulo Augusto;
  9. Edílson votou em Sol Veiga;
  10. Jordana votou em Edílson;
  11. Marcelo votou em Paulo Augusto;
  12. Maxiane votou em Juliano Floss;
  13. Juliano votou em Sol Veiga;
  14. Samira votou em Paulo Augusto;
  15. Babu Santana votou em Sol Veiga;
  16. Milena votou em Paulo Augusto;
  17. Paulo Augusto votou em Sol Veiga;
  18. Sol Veiga votou em Juliano Floss;
  19. Matheus votou em Maxiane;
  20. Gabriela votou em Paulo Augusto;
  21. Leandro votou em Jonas Sulzbach;
  22. Chaiany votou em Brígido.

Enquete Paredão BBB 26: cadastro na conta Globo

Para os usuários que já possuem cadastro na conta Globo, basta CLICAR AQUI e acessar a página de login. Outra possibilidade é utilizar o Google ou o Facebook para entrar.

Aos que se cadastraram pela primeira vez, um e-mail de confirmação será enviado para finalizar o processo e ativar a sua conta. Em seguida, o número de telefone será solicitado para o avanço da validação.

Outros dados podem ser informados, como o CPF, antes que o usuário possa votar no BBB 24.

Enquete BBB 26: menor de idade vota?

Os menores entre 8 e 16 anos devem indicar um responsável para autorizar o processo de sua conta Globo. De acordo com o GShow, o procedimento faz parte de adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

Enquete Paredão BBB 26: como funciona cada votação?

Cada processo de votação (Voto da Torcida e Voto Único) terá 50% de peso cada no resultado final.

Leia mais

Confira o funcionamento dos votos a seguir.

Voto da Torcida

O Voto da Torcida mantém o formato original das edições anteriores, com a chance do usuário votar quantas vezes quiser, após fazer login em sua conta Globo.

Voto Único

Como o próprio nome já prediz, o usuário votará apenas uma vez e precisa informar o número do CPF para validar o voto.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Ana Paula Renault BBB 26 Aline Campos BBB 26 Milena BBB 26

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar