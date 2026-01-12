Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cartola BBB 26: entenda o jogo que é novidade na edição

Assim como no Cartola de futebol, os usuários podem competir entre si, acompanhar rankings e comparar desempenhos a cada rodada do BBB 26
Atualizado às Autor Luciana Cartaxo
Luciana Cartaxo Autor
O Big Brother Brasil 26 (BBB 26) ganhou, nesta edição, uma camada extra de interação com o público: o Cartola BBB.

Inspirado no tradicional fantasy game de futebol da Globo, o jogo convida os fãs do reality a montarem seus próprios times com os participantes da casa e disputarem pontos ao longo da temporada, com base no desempenho real dos brothers e sisters nas dinâmicas do programa.

Confira a seguir como funciona o jogo e como participar.

 

O Cartola BBB é um fantasy game, tipo de jogo online onde os participantes formam equipes imaginárias, integrado ao universo do BBB 26 e funciona dentro do aplicativo do Cartola.

A proposta é simples: toda semana, o público escala um time formado por participantes do reality e acumula pontos de acordo com os acontecimentos do jogo, como provas, imunidades, liderança, paredões e eliminações.

Como montar o time no Cartola BBB 26

A escalação dos times acontece durante a chamada “janela de escalação”. Em regra, ela é aberta às quartas-feiras e segue até quinta-feira, antes do início do programa na TV Globo.

Nesse período, o jogador escolhe quais participantes farão parte do seu time naquela rodada. Enquanto a janela está aberta, nenhuma dinâmica do BBB gera pontuação no game.

Na primeira semana do BBB 26, a janela foi ampliada, começando já na estreia do programa e se estendendo até a quinta-feira, permitindo que o público se familiarize com o funcionamento do jogo.

 

Como funciona a pontuação no jogo

A pontuação do Cartola BBB é diretamente ligada ao desempenho dos participantes nas dinâmicas do reality.

A Prova do Líder, por exemplo, rende a maior pontuação do jogo: 80 pontos para o brother ou sister vencedor.

Já a Prova do Anjo garante 45 pontos, com possibilidade de acúmulo em caso de autoimunidade.

Outros fatores também influenciam o desempenho do time, como indicação ao paredão, imunizações, participação em votações e eliminações, que podem impactar negativamente a pontuação dos cartoleiros.

A dinâmica dos palpites

Uma das novidades do Cartola BBB 26 é a aba de palpites. Nela, os usuários podem responder enquetes semanais sobre o andamento do jogo, como resultados de provas ou decisões da casa.

Cada palpite correto vale pontos extras, e cada jogador só pode participar uma vez por enquete.

A proposta, segundo a produção do programa, é estimular o público a criar teorias e estratégias, acompanhando o reality de forma ainda mais ativa.

Para participar do Cartola BBB, é necessário baixar o aplicativo do Cartola e fazer login com uma conta Globo.

O jogo está disponível gratuitamente e pode ser acessado tanto por novos usuários quanto por quem já utiliza o fantasy tradicional de futebol.

BBB 26: estreia e atualizações do programa

O Big Brother Brasil 26 tem estreia prevista para segunda-feira, 12, na TV Globo, com transmissão diária  e cobertura completa no Globoplay e no gshow.

A nova edição mantém o prêmio de R$ 3 milhões e promete atualizações nas dinâmicas do jogo, além de maior integração com o público nas plataformas digitais, conforme informações divulgadas pela Globo.

Participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

