Cartola BBB 26: entenda o jogo que é novidade na edição

Cartola BBB 26: nova edição mantém o prêmio de R$ 3 milhões e promete atualizações nas dinâmicas do jogo / Crédito: Reprodução Globo/Gshow

O Big Brother Brasil 26 (BBB 26) ganhou, nesta edição, uma camada extra de interação com o público: o Cartola BBB. Inspirado no tradicional fantasy game de futebol da Globo, o jogo convida os fãs do reality a montarem seus próprios times com os participantes da casa e disputarem pontos ao longo da temporada, com base no desempenho real dos brothers e sisters nas dinâmicas do programa.

Confira a seguir como funciona o jogo e como participar. Leia mais Pipoca do BBB 26 desiste de participar do reality; saiba quem é Sobre o assunto Pipoca do BBB 26 desiste de participar do reality; saiba quem é O Cartola BBB é um fantasy game, tipo de jogo online onde os participantes formam equipes imaginárias, integrado ao universo do BBB 26 e funciona dentro do aplicativo do Cartola. A proposta é simples: toda semana, o público escala um time formado por participantes do reality e acumula pontos de acordo com os acontecimentos do jogo, como provas, imunidades, liderança, paredões e eliminações.

Como montar o time no Cartola BBB 26 A escalação dos times acontece durante a chamada “janela de escalação”. Em regra, ela é aberta às quartas-feiras e segue até quinta-feira, antes do início do programa na TV Globo. Nesse período, o jogador escolhe quais participantes farão parte do seu time naquela rodada. Enquanto a janela está aberta, nenhuma dinâmica do BBB gera pontuação no game. Na primeira semana do BBB 26, a janela foi ampliada, começando já na estreia do programa e se estendendo até a quinta-feira, permitindo que o público se familiarize com o funcionamento do jogo.