BBB 26: quem é Leandro, Pipoca campeão do Quarto Branco

Leandro, natural da Bahia, superou 120 horas de resistência e conquista últimas vagas do BBB 26 / Crédito: Divulgação / Globo / gshow

Natural de Salvador, na Bahia, Leandro Rocha, de 42 anos, foi um dos últimos resistentes do Quarto Branco e entrou para o grupo Pipoca do BBB 26. Filho mais velho de uma cozinheira e de um cobrador de ônibus, o participante foi o primeiro da família a se formar em uma faculdade. Hoje, Leandro atua como produtor cultural, mas não possuí um trabalho fixo e passa por problemas financeiros. “Meu foco no BBB é o dinheiro”, declara o Pipoca, sem rodeios.

Saiba mais sobre a história e motivações do brother a seguir. BBB 26: conheça a história de Leandro Nascido na capital baiana, Leandro, junto de seus dois irmãos, foram criados pela avó. Ainda criança, o participante ajudava a complementar a renda da casa vendendo picolé, amendoim torrado, raspando cana e limpando casas. Durante a juventude, o participante viveu em situação de rua e chegou a revirar o lixo devido à fome. Apesar das dificuldades, ele conta que não “sucumbiu aos perigos” desse ambiente graças à arte. “Era minha luz no fim do túnel”, descreve.