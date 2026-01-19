Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BBB 26: quem é Leandro, Pipoca campeão do Quarto Branco

Pipoca do BBB 26: conheça Leandro, campeão do Quarto Branco

Leandro sonhava em viver da música mas a vida o levou para outros rumos. Agora, entra no BBB 26 para melhorar a vida da filha; saiba mais sobre o brother
Atualizado às Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Autor
Yasmin Louise Szezerbatz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Natural de Salvador, na Bahia, Leandro Rocha, de 42 anos, foi um dos últimos resistentes do Quarto Branco e entrou para o grupo Pipoca do BBB 26. Filho mais velho de uma cozinheira e de um cobrador de ônibus, o participante foi o primeiro da família a se formar em uma faculdade.

Hoje, Leandro atua como produtor cultural, mas não possuí um trabalho fixo e passa por problemas financeiros. “Meu foco no BBB é o dinheiro”, declara o Pipoca, sem rodeios.

Saiba mais sobre a história e motivações do brother a seguir.

BBB 26: conheça a história de Leandro

Nascido na capital baiana, Leandro, junto de seus dois irmãos, foram criados pela avó. Ainda criança, o participante ajudava a complementar a renda da casa vendendo picolé, amendoim torrado, raspando cana e limpando casas.

Durante a juventude, o participante viveu em situação de rua e chegou a revirar o lixo devido à fome. Apesar das dificuldades, ele conta que não “sucumbiu aos perigos” desse ambiente graças à arte. “Era minha luz no fim do túnel”, descreve.

Um dos irmãos de Leandro se envolveu com o crime, chegou a chefiar o tráfico e foi morto pela polícia. O ocorrido foi um trauma para toda família e endossou o caminho que o brother queria seguir: o artístico.

Sempre teve afinidade com a arte e, aos 8 anos, já dizia querer ser músico. Anos depois, Leandro se formou em Artes Cênicas e Música, gravou um disco e deu aulas de arte, entretanto, se define como um “artista frustrado”. Hoje, vive sem trabalho fixo e endividado.

“Não tenho cartão de crédito. Não posso me dar esse luxo. Tudo que consigo comprar eu junto com muito sacrifício, porque nunca sei o dia de amanhã. E as coisas caras que compro são para investir na minha filha”, compartilha sobre a situação atual.

Por outro lado, Leandro teve sucesso na área paterna e amorosa. Sua filha Lilica Rocha, de 11 anos, herdou seu talento artístico e já se apresentou no Domingão com Huck e no Caldeirão com Mion. Além disso, vive há 19 anos com a companheira em um relacionamento aberto.

 

Leandro no BBB 26: saiba as motivações do brother

Leandro vê no BBB a oportunidade de mudar a vida de sua família e dar um futuro melhor para sua filha. “Quero que ela tenha as oportunidades que eu não tive”.

Competitivo, o participante se diz disposto a fazer o impossível para ganhar os R$ 3 milhões. Leandro quer fazer história e promete ser “o maior jogador que esse programa já viu”.

Embora seu objetivo seja claro, ele assume que não é uma pessoa fácil de conviver. Após as “muitas quedas”, passou a ser cauteloso, de poucas amizades e com problemas de confiança. Dentro e fora da casa, ele não tolera mentira, humilhação ou interesse disfarçado.

Instagram: @leandrorochaboneco

 

Participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

