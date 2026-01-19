BBB 26: quem é Leandro, Pipoca campeão do Quarto Branco

Pipoca do BBB 26: conheça Leandro, campeão do Quarto BrancoLeandro sonhava em viver da música mas a vida o levou para outros rumos. Agora, entra no BBB 26 para melhorar a vida da filha; saiba mais sobre o brother
Natural de Salvador, na Bahia, Leandro Rocha, de 42 anos, foi um dos últimos resistentes do Quarto Branco e entrou para o grupo Pipoca do BBB 26. Filho mais velho de uma cozinheira e de um cobrador de ônibus, o participante foi o primeiro da família a se formar em uma faculdade.
Hoje, Leandro atua como produtor cultural, mas não possuí um trabalho fixo e passa por problemas financeiros. “Meu foco no BBB é o dinheiro”, declara o Pipoca, sem rodeios.
Saiba mais sobre a história e motivações do brother a seguir.
BBB 26: conheça a história de Leandro
Nascido na capital baiana, Leandro, junto de seus dois irmãos, foram criados pela avó. Ainda criança, o participante ajudava a complementar a renda da casa vendendo picolé, amendoim torrado, raspando cana e limpando casas.
Durante a juventude, o participante viveu em situação de rua e chegou a revirar o lixo devido à fome. Apesar das dificuldades, ele conta que não “sucumbiu aos perigos” desse ambiente graças à arte. “Era minha luz no fim do túnel”, descreve.
Um dos irmãos de Leandro se envolveu com o crime, chegou a chefiar o tráfico e foi morto pela polícia. O ocorrido foi um trauma para toda família e endossou o caminho que o brother queria seguir: o artístico.
Sempre teve afinidade com a arte e, aos 8 anos, já dizia querer ser músico. Anos depois, Leandro se formou em Artes Cênicas e Música, gravou um disco e deu aulas de arte, entretanto, se define como um “artista frustrado”. Hoje, vive sem trabalho fixo e endividado.
“Não tenho cartão de crédito. Não posso me dar esse luxo. Tudo que consigo comprar eu junto com muito sacrifício, porque nunca sei o dia de amanhã. E as coisas caras que compro são para investir na minha filha”, compartilha sobre a situação atual.
Por outro lado, Leandro teve sucesso na área paterna e amorosa. Sua filha Lilica Rocha, de 11 anos, herdou seu talento artístico e já se apresentou no Domingão com Huck e no Caldeirão com Mion. Além disso, vive há 19 anos com a companheira em um relacionamento aberto.
Leandro no BBB 26: saiba as motivações do brother
Leandro vê no BBB a oportunidade de mudar a vida de sua família e dar um futuro melhor para sua filha. “Quero que ela tenha as oportunidades que eu não tive”.
Competitivo, o participante se diz disposto a fazer o impossível para ganhar os R$ 3 milhões. Leandro quer fazer história e promete ser “o maior jogador que esse programa já viu”.
Embora seu objetivo seja claro, ele assume que não é uma pessoa fácil de conviver. Após as “muitas quedas”, passou a ser cauteloso, de poucas amizades e com problemas de confiança. Dentro e fora da casa, ele não tolera mentira, humilhação ou interesse disfarçado.
Instagram: @leandrorochaboneco
Participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Pedro Espindola, 22, vendedor ambulante, de Curitiba (PR)
- Chaiany de Andrade, 25, autônoma, de São João da Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora ambulante, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, produtor cultural, de Salvador (BA)
- Matheus Moreira, 25, bancário e professor de boxe, de Porto Alegre (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Henri Castelli, 47, ator, de São Bernardo do Campo (SP)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4