Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jonas de volta ao BBB 26: quem é o participante dos Veteranos

Jonas Sulzbach no BBB 26: conheça participante dos Veteranos

Participante do grupo Veterano no BBB 26,Jonas Sulzbach foi anunciado durante a estreia do reality show, na noite desta segunda, 12. Relembre quem é
Atualizado às Autor Penélope Menezes
Autor
Penélope Menezes Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Jonas Sulzbach foi confirmado nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo de Veteranos do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Natural de Lajeado, no Rio Grande do Sul, o ex-BBB participou da 12ª edição do reality show e retorna neste ano.

O anúncio de sua participação ocorreu durante a estreia do programa na TV Globo. Ele se junta aos outros sete Veteranos desta edição. Veja mais detalhes a seguir.

Leia mais

Veteranos BBB 26: relembre a trajetória de Jonas Sulzbach

Em sua primeira participação no Big Brother Brasil, Jonas chegou ao terceiro lugar no pódio e levou R$ 50 mil na 12ª edição. Ficou conhecido pelos romances dentro da casa "mais vigiada do Brasil".

Ele se envolveu com Renata e Monique, mas nenhum dos relacionamentos continuou depois do reality. Em 2015, ele engatou um romance com Mari Gonzalez, participante do BBB 20, e chegaram a anunciar o casamento, mas a relação terminou em 2023. 

Hoje, Jonas se dedica ao esporte, e já correu até 75 quilômetros, se classificando como ultramaratonista. Ano passado, percorreu o circuito de 42 quilômetros da Maratona de Nova York.

É conhecido por compartilhar a "vida fitness" nas redes sociais, e acumula mais de três milhões de seguidores no Instagram. 

Leia mais

Participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Celebridades Jonas Sulzbach BBB 26

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar