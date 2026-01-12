Jonas de volta ao BBB 26: quem é o participante dos Veteranos

Jonas Sulzbach é um dos participantes Veteranos do BBB 26 / Crédito: TV Globo/Divulgação

Jonas Sulzbach foi confirmado nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo de Veteranos do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Natural de Lajeado, no Rio Grande do Sul, o ex-BBB participou da 12ª edição do reality show e retorna neste ano. O anúncio de sua participação ocorreu durante a estreia do programa na TV Globo. Ele se junta aos outros sete Veteranos desta edição. Veja mais detalhes a seguir.