Jonas de volta ao BBB 26: quem é o participante dos Veteranos

Jonas Sulzbach foi confirmado nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo de Veteranos do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Natural de Lajeado, no Rio Grande do Sul, o ex-BBB participou da 12ª edição do reality show e retorna neste ano.
O anúncio de sua participação ocorreu durante a estreia do programa na TV Globo. Ele se junta aos outros sete Veteranos desta edição. Veja mais detalhes a seguir.
Veteranos BBB 26: relembre a trajetória de Jonas Sulzbach
Em sua primeira participação no Big Brother Brasil, Jonas chegou ao terceiro lugar no pódio e levou R$ 50 mil na 12ª edição. Ficou conhecido pelos romances dentro da casa "mais vigiada do Brasil".
Ele se envolveu com Renata e Monique, mas nenhum dos relacionamentos continuou depois do reality. Em 2015, ele engatou um romance com Mari Gonzalez, participante do BBB 20, e chegaram a anunciar o casamento, mas a relação terminou em 2023.
Hoje, Jonas se dedica ao esporte, e já correu até 75 quilômetros, se classificando como ultramaratonista. Ano passado, percorreu o circuito de 42 quilômetros da Maratona de Nova York.
É conhecido por compartilhar a "vida fitness" nas redes sociais, e acumula mais de três milhões de seguidores no Instagram.
Participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Pedro Espindola, 22, vendedor ambulante, de Curitiba (PR)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Henri Castelli, 47, ator, de São Bernardo do Campo (SP)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4