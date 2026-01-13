BBB 26: veja quem é Breno, Pipoca que entra após Marcel desistir

BBB 26: saiba quem é Breno, Pipoca que entra após desistência de MarcelConheça biólogo mineiro que assumiu a vaga no reality após saída inesperada do representante do Sudeste, horas antes da estreia
A formação do elenco do BBB 26 sofreu uma mudança inesperada pouco antes da estreia. Marcel Lucena, escolhido pelo público para representar a região Sudeste, desistiu de entrar no reality show. Com isso, Breno, seu concorrente direto na Casa de Vidro, passou a integrar oficialmente o grupo Pipoca.
A decisão foi confirmada ao vivo por Tadeu Schmidt, durante a programação da TV Globo, na tarde dessa segunda-feira, 12. Segundo o apresentador, a troca ocorreu poucas horas antes do início do confinamento.
Com a saída de Marcel, Breno, de 33 anos, passa a integrar oficialmente o elenco do BBB 26. Natural de Contagem (MG) e criado em Betim, ele mora atualmente em Florianópolis (SC).
Leia mais
Saiba mais sobre a história e motivações do participante, a seguir.
Quem é Breno, novo participante do BBB 26?
Formado em Biologia, Breno tem mestrado em Biotecnologia e atualmente cursa licenciatura para se tornar professor. Paralelamente à carreira acadêmica, atua como modelo e promoter de eventos.
Antes disso, acumulou diversas experiências profissionais. Já trabalhou como operador de telemarketing, vendedor, garçom e entregador de panfletos, trajetórias que, segundo ele, ajudaram a moldar sua visão de mundo.
Do sonho no vôlei à Ciência
Apaixonado por esportes, Breno sonhava em se tornar jogador profissional de vôlei. Começou a praticar ainda criança e chegou perto de seguir carreira, mas precisou abandonar o esporte após uma lesão no ombro.
“Comecei a sentir mais dor do que prazer”, relembra. A frustração marcou sua trajetória, mas também o levou a buscar novos caminhos, especialmente na área acadêmica.
Confiança, identidade e expectativas de Breno no reality
Breno se define como uma pessoa confiante e autêntica. “Tenho consciência de que sou atraente e interessante”, afirma. Solteiro, ele diz valorizar o tempo sozinho, mas reconhece que aprende muito na convivência com outras pessoas.
Breno se resume com naturalidade: “Sou gay, mas beijo bocas”. Ateu, apesar de ter crescido em uma família religiosa, acredita que a religião é uma expressão humana que merece ser compreendida.
Sobre o BBB, Breno espera uma experiência transformadora. “Desafios psicológicos e físicos me deixam entusiasmado e vivo”, diz o novo Pipoca.
Instagram: @brenocora
BBB 26: como foi a desistência de Marcel
A saída de Marcel não foi totalmente inesperada. No domingo, 11, ele já havia demonstrado instabilidade emocional e chegou a arrumar as malas para deixar a Casa de Vidro. Na ocasião, Tadeu Schmidt entrou ao vivo durante o Esporte Espetacular para questionar sua permanência.
Após receber apoio do público, de familiares e dos colegas de confinamento, Marcel decidiu continuar temporariamente. “Foi um momento de instabilidade. Foram três noites sem dormir, mas eu não desisto”, disse na ocasião. Mesmo assim, horas depois de ser confirmado no BBB 26, optou pela desistência definitiva.
>> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp
Participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Com a entrada de Breno, o grupo Pipoca do BBB 26 passa a contar com 10 participantes. A produção do programa confirmou a formação atualizada após o anúncio da desistência de Marcel.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Pedro Espindola, 22, vendedor ambulante, de Curitiba (PR)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Henri Castelli, 47, ator, de São Bernardo do Campo (SP)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4