BBB 26: veja quem é Breno, Pipoca que entra após Marcel desistir

Mineiro e biólogo, Breno esteve na Casa de Vidro do Sudeste e entrou no grupo Pipoca do BBB 26. / Crédito: Reprodução/Globo/gshow

A formação do elenco do BBB 26 sofreu uma mudança inesperada pouco antes da estreia. Marcel Lucena, escolhido pelo público para representar a região Sudeste, desistiu de entrar no reality show. Com isso, Breno, seu concorrente direto na Casa de Vidro, passou a integrar oficialmente o grupo Pipoca. A decisão foi confirmada ao vivo por Tadeu Schmidt, durante a programação da TV Globo, na tarde dessa segunda-feira, 12. Segundo o apresentador, a troca ocorreu poucas horas antes do início do confinamento.

Antes disso, acumulou diversas experiências profissionais. Já trabalhou como operador de telemarketing, vendedor, garçom e entregador de panfletos, trajetórias que, segundo ele, ajudaram a moldar sua visão de mundo. Do sonho no vôlei à Ciência Apaixonado por esportes, Breno sonhava em se tornar jogador profissional de vôlei. Começou a praticar ainda criança e chegou perto de seguir carreira, mas precisou abandonar o esporte após uma lesão no ombro. “Comecei a sentir mais dor do que prazer”, relembra. A frustração marcou sua trajetória, mas também o levou a buscar novos caminhos, especialmente na área acadêmica.

Confiança, identidade e expectativas de Breno no reality Breno se define como uma pessoa confiante e autêntica. “Tenho consciência de que sou atraente e interessante”, afirma. Solteiro, ele diz valorizar o tempo sozinho, mas reconhece que aprende muito na convivência com outras pessoas. Breno se resume com naturalidade: “Sou gay, mas beijo bocas”. Ateu, apesar de ter crescido em uma família religiosa, acredita que a religião é uma expressão humana que merece ser compreendida. Sobre o BBB, Breno espera uma experiência transformadora. “Desafios psicológicos e físicos me deixam entusiasmado e vivo”, diz o novo Pipoca.