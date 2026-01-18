BBB 26: saiba quem é Matheus, Pipoca campeão do Quarto Branco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Geminiano, autêntico e competitivo. Matheus quer o prêmio do BB 26e não se importa com os vilões do reality; saiba mais sobre o vencedor do Quarto Branco
Atualizado às
Yasmin Louise Szezerbatz
Tipo Notícia

O gaúcho Matheus Moreira, de 25 anos, foi um dos últimos resistentes do Quarto Branco e garantiu sua vaga no grupo Pipoca do BBB 26. Bancário e professor de boxe, já entra no jogo preparado para as provas de resistência física.

Matheus, que se define como um livro aberto, avisa que é extremamente competitivo e entra no reality determinado a sair do perrengue financeiro. “Chora a mãe deles, mas não chora a minha”, dispara.

Saiba mais sobre a história e motivações do brother a seguir.

BBB 26: conheça a história de Matheus

Matheus nasceu e cresceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Seu sonho era ser jogador de futebol e chegou a competir profissionalmente em São Paulo, Goiânia e Portugal, mas lesões interromperam sua carreira.

Sua profissão principal é ser bancário, mas complementa sua renda com atividades a parte. Ainda na área esportiva, dá aulas de boxe e, nas horas livres, também como motorista de aplicativo.

Agora, seu sonho é construir uma família com sua namorada Ana, com quem mantém relacionamento há seis meses. Para tornar esse desejo realidade, entrou no BBB para melhorar suas condições financeiras. “Isso aí é todo dia. Se você abrir minha conta, tá dois mil negativo”, conta.

Matheus no BBB 26: as promessas do brother para o reality

Antes de entrar para o Big Brother Brasil, Matheus já tinha os planos na sua cabeça. Caso entrasse, iria evitar alianças com participantes puxa-sacos, pois o jogo, para ele, funciona entre dicotomias. 

“O cara que me contrapor não vai me incomodar, porque o Inter precisa do Grêmio, o Batman precisa do Coringa. Vou sempre respeitar quem tenha a ideia forte e controversa à minha, mas a pessoa que puxa o saco, sempre, essa sim vai me incomodar”, explica.

Seu objetivo com o prêmio também já é claro. Com os R$ 3 milhões da final, ele “aplicaria para se multiplicar, e a palavra certa seria, mesmo, 'multiplicar'”.

Participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

