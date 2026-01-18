BBB 26: saiba quem é Matheus, Pipoca campeão do Quarto Branco

Matheus superou 120 horas de resistência e conquista últimas vagas do BBB 26; saibas mais sobre o gaúcho / Crédito: Divulgação / Globo / gshow

O gaúcho Matheus Moreira, de 25 anos, foi um dos últimos resistentes do Quarto Branco e garantiu sua vaga no grupo Pipoca do BBB 26. Bancário e professor de boxe, já entra no jogo preparado para as provas de resistência física. Matheus, que se define como um livro aberto, avisa que é extremamente competitivo e entra no reality determinado a sair do perrengue financeiro. “Chora a mãe deles, mas não chora a minha”, dispara.

Saiba mais sobre a história e motivações do brother a seguir. BBB 26: conheça a história de Matheus Matheus nasceu e cresceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Seu sonho era ser jogador de futebol e chegou a competir profissionalmente em São Paulo, Goiânia e Portugal, mas lesões interromperam sua carreira. Sua profissão principal é ser bancário, mas complementa sua renda com atividades a parte. Ainda na área esportiva, dá aulas de boxe e, nas horas livres, também como motorista de aplicativo.