BBB 26: saiba quem é Matheus, Pipoca campeão do Quarto Branco

Pipoca do BBB 26: conheça quem é Matheus, campeão do Quarto BrancoGeminiano, autêntico e competitivo. Matheus quer o prêmio do BB 26e não se importa com os vilões do reality; saiba mais sobre o vencedor do Quarto Branco
O gaúcho Matheus Moreira, de 25 anos, foi um dos últimos resistentes do Quarto Branco e garantiu sua vaga no grupo Pipoca do BBB 26. Bancário e professor de boxe, já entra no jogo preparado para as provas de resistência física.
Matheus, que se define como um livro aberto, avisa que é extremamente competitivo e entra no reality determinado a sair do perrengue financeiro. “Chora a mãe deles, mas não chora a minha”, dispara.
Saiba mais sobre a história e motivações do brother a seguir.
BBB 26: conheça a história de Matheus
Matheus nasceu e cresceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Seu sonho era ser jogador de futebol e chegou a competir profissionalmente em São Paulo, Goiânia e Portugal, mas lesões interromperam sua carreira.
Sua profissão principal é ser bancário, mas complementa sua renda com atividades a parte. Ainda na área esportiva, dá aulas de boxe e, nas horas livres, também como motorista de aplicativo.
Agora, seu sonho é construir uma família com sua namorada Ana, com quem mantém relacionamento há seis meses. Para tornar esse desejo realidade, entrou no BBB para melhorar suas condições financeiras. “Isso aí é todo dia. Se você abrir minha conta, tá dois mil negativo”, conta.
Matheus no BBB 26: as promessas do brother para o reality
Antes de entrar para o Big Brother Brasil, Matheus já tinha os planos na sua cabeça. Caso entrasse, iria evitar alianças com participantes puxa-sacos, pois o jogo, para ele, funciona entre dicotomias.
“O cara que me contrapor não vai me incomodar, porque o Inter precisa do Grêmio, o Batman precisa do Coringa. Vou sempre respeitar quem tenha a ideia forte e controversa à minha, mas a pessoa que puxa o saco, sempre, essa sim vai me incomodar”, explica.
Seu objetivo com o prêmio também já é claro. Com os R$ 3 milhões da final, ele “aplicaria para se multiplicar, e a palavra certa seria, mesmo, 'multiplicar'”.
Participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Pedro Espindola, 22, vendedor ambulante, de Curitiba (PR)
- Chaiany de Andrade, 25, autônoma, de São João da Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora ambulante, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, produtor cultural, de Salvador (BA)
- Matheus Moreira, 25, bancário e professor de boxe, de Porto Alegre (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Henri Castelli, 47, ator, de São Bernardo do Campo (SP)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4