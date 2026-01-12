Participantes BBB 26: quem é Paulo Augusto, Pipoca do Centro-Oeste

Pipoca do BBB 26: saiba quem é Paulo Augusto, participante do Centro-OesteGoiano, estudante de veterinária e amante da roça. Não gosta de "plantas" no jogo e não tem medo de ser quem é; saiba mais sobre o participante
O goiano Paulo Augusto, de 21 anos, é um dos participantes do grupo Pipoca do BBB 26. O estudante de veterinária passou dois dias confinado na Casa de Vidro e foi votado pelo público para integrar o elenco da edição.
Neste ano, as casas foram divididas pelas regiões do País e, de cada uma, foram votados um homem e uma mulher para entrarem oficialmente na casa. Paulo foi o escolhido da Região Centro-Oeste, ao lado da influenciadora Jordana.
Amante do campo e de animais, Paulo trabalha como pecuarista e influenciador. Saiba mais sobre a história e motivações do brother, a seguir.
BBB 26: conheça a história de Paulo Augusto
Natural de Inhumas, a 35 km da capital de Goiás, Paulo Augusto está terminando a graduação em Medicina Veterinária e trabalha como pecuarista, profissional que se dedica ao manejo de rebanhos bovinos e suínos, por exemplo.
Aos 21 anos, vive atualmente em Anápolis, no mesmo estado, com o irmão mais velho, Roberto. Desde criança já sabia que queria atuar com os animais e iniciou a faculdade antes mesmo de terminar o ensino médio, aos 16 anos.
Sua forte ligação com o campo e afeição aos animais de grande porte advém do pai, que o levava para o sítio da família, em Itaguaru, cidade com pouco mais de 4,9 mil habitantes.
“Passei minha infância toda na roça, meu pai me levava desde pequeno. Eu gostava muito, levava meus amigos para lá, andava a cavalo, fazia arte. Minha infância foi toda na roça”, relembra.
Paulo Augusto acumula mais de 320 mil seguidores em seu perfil no Instagram voltado para o “agro”, como o influenciador descreve, onde mostra sua vida pessoal e os animais. Ainda criança, já gostava de criar conteúdo para internet.
Sua mãe, Claudia, lembra que o filho sempre disse querer ser famoso e gravava vídeos para o YouTube sobre diversos conteúdos.
“Eu tinha essa fissura, porque eu gostava muito de ver vídeos no YouTube. Eu via e queria gravar também. Eu pegava o meu celular velho e ia gravar. Chamava os meus amigos para gravar”, conta.
Segundo o estudante, não tem medo de se posicionar e sai do sério com pessoas que falam pelas costas ou inventam coisas a seu respeito. “Sou aquele tipo de pessoa que vive tudo de verdade, sem medo de ser quem é”, afirma.
Nas horas vagas entre os estudos e o trabalho, Paulo gosta de treinar, andar a cavalo, fazer caminhadas, jogar online e aproveitar shows sertanejos com os amigos.
Paulo Augusto no BBB 26: as motivações do participante
Paulo Augusto diz acompanhar o Big Brother Brasil desde pequenos com os pais. Decidiu se inscrever na 26ª edição para ganhar prêmios, além de viver a experiência do programa de confinamento.
Confessa ser muito competitivo e não se contentar com segundo lugar. “Se estiver valendo uma galinha, eu estou correndo atrás”, conta. Ele acredita que o público vai se identificar com seu jeito goiano.
Paulo compartilhou que não gosta de quem entra no BBB para “ser planta” ou para humilhar os outros. “Se fosse comigo, eu ia bater o pé. Se fosse com uma pessoa próxima também”, complementa.
O participante entra no programa “enrolado”, há quatro meses, com uma mulher de 32 anos. Segundo ele, os dois se conheceram em um show da dupla sertaneja Henrique e Juliano, em Goiânia.
“Não é nada oficial ainda. Não estamos namorando oficial, postando no feed, nem nada, mas nós estamos juntos, conversando ainda”, explicou.
Casa de Vidro no BBB 26
Na dinâmica da Casa de Vidro, os participantes ficam confinados em um espaço transparente, fora da casa principal, com acompanhamento constante do público. Neste ano, foram cinco casas espalhadas pelos shoppings, uma em cada região do País.
A entrada definitiva no BBB depende exclusivamente da votação popular. Foram 10 participantes escolhidos, 2 homens e 2 mulheres de cada casa.
O BBB 26 estreia nesta segunda-feira, 12, com exibição na TV Globo e cobertura multiplataforma no Globoplay e no gshow.
A nova edição mantém o prêmio de R$ 3 milhões e promete atualizações nas dinâmicas do jogo e na interação com o público.
Participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Pedro Espindola, 22, vendedor ambulante, de Curitiba (PR)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Henri Castelli, 47, ator, de São Bernardo do Campo (SP)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4