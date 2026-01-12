Participantes BBB 26: quem é Paulo Augusto, Pipoca do Centro-Oeste

Paulo Augusto, natural de Goiás, foi o escolhido da Casa de Vidro Centro-Oeste para entrar no elenco do BBB 26 / Crédito: Reprodução / Globo/ gshow

O goiano Paulo Augusto, de 21 anos, é um dos participantes do grupo Pipoca do BBB 26. O estudante de veterinária passou dois dias confinado na Casa de Vidro e foi votado pelo público para integrar o elenco da edição. Neste ano, as casas foram divididas pelas regiões do País e, de cada uma, foram votados um homem e uma mulher para entrarem oficialmente na casa. Paulo foi o escolhido da Região Centro-Oeste, ao lado da influenciadora Jordana.

Amante do campo e de animais, Paulo trabalha como pecuarista e influenciador. Saiba mais sobre a história e motivações do brother, a seguir. BBB 26: conheça a história de Paulo Augusto

Natural de Inhumas, a 35 km da capital de Goiás, Paulo Augusto está terminando a graduação em Medicina Veterinária e trabalha como pecuarista, profissional que se dedica ao manejo de rebanhos bovinos e suínos, por exemplo. Aos 21 anos, vive atualmente em Anápolis, no mesmo estado, com o irmão mais velho, Roberto. Desde criança já sabia que queria atuar com os animais e iniciou a faculdade antes mesmo de terminar o ensino médio, aos 16 anos.

Sua forte ligação com o campo e afeição aos animais de grande porte advém do pai, que o levava para o sítio da família, em Itaguaru, cidade com pouco mais de 4,9 mil habitantes. "Passei minha infância toda na roça, meu pai me levava desde pequeno. Eu gostava muito, levava meus amigos para lá, andava a cavalo, fazia arte. Minha infância foi toda na roça", relembra.

Paulo Augusto acumula mais de 320 mil seguidores em seu perfil no Instagram voltado para o “agro”, como o influenciador descreve, onde mostra sua vida pessoal e os animais. Ainda criança, já gostava de criar conteúdo para internet. Sua mãe, Claudia, lembra que o filho sempre disse querer ser famoso e gravava vídeos para o YouTube sobre diversos conteúdos. “Eu tinha essa fissura, porque eu gostava muito de ver vídeos no YouTube. Eu via e queria gravar também. Eu pegava o meu celular velho e ia gravar. Chamava os meus amigos para gravar”, conta.