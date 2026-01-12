Sarah Andrade no BBB 26: quem é a participante dos Veteranos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Participante do grupo Veteranos no BBB 26, Sarah Andrade foi anunciada durante a estreia do reality show, na noite desta segunda, 12. Saiba quem é
Sarah Andrade foi confirmada nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo Veteranos do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Natural de Brasília, Distrito Federal.

O anúncio de sua participação ocorreu durante a estreia do programa na TV Globo. Ele se junta aos outros sete integrantes do Camarote desta edição. Veja mais detalhes a seguir.

Veterana BBB 26: veja a trajetória de Sarah Andrade

A empresária, de 34 anos, ganhou destaque durante participação na 21ª edição do Big Brother Brasil. Na ocasião, se aproximou de Gil do Vigor e Juliette, mas o trio não permaneceu unido até o final do reality show, afastando-se de Juliette, que se tornaria a campeã do ano.

Ficou marcada por ouvir conversas sem ser percebida pelos colegas de confinamento. "Era o meu meio de entender o que estava acontecendo na casa”, disse ela, que ganhou fama de “espiã” entre os público.

Foi eliminada em seu terceiro paredão, disputado com Rodolfo e Juliette.  

Sarah Andrade no BBB 26: vida após reality

Atualmente, a loira acumula mais de sete milhões de seguidores no Instagram, conduz sua própria marca de joias e é sócia de uma plataforma para vendedores de consórcio. Concilia os negócios com a agenda de influenciadora digital.

Desde novembro de 2024, a Sarah namora o francês Bruce Gervais, empresário que conheceu durante os Jogos Olímpicos de Paris.

Participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

