Sarah Andrade no BBB 26: quem é a participante dos Veteranos

Sarah Andrade é uma das participantes Veteranas do BBB 26 / Crédito: TV Globo/Divulgação

Sarah Andrade foi confirmada nesta segunda-feira, 12, como participante do grupo Veteranos do Big Brother Brasil 26 (BBB 26). Natural de Brasília, Distrito Federal. O anúncio de sua participação ocorreu durante a estreia do programa na TV Globo. Ele se junta aos outros sete integrantes do Camarote desta edição. Veja mais detalhes a seguir.